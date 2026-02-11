La titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que hay cuatro fosas clandestinas más en El Verde, Concordia, tras el hallazgo de cinco ingenieros en una fosa en el lugar.

Solo el pasado 9 de febrero, la Fiscalía General de la República confirmó que de diez cuerpos encontrados en una fosa clandestina, cinco corresponden a los ingenieros desaparecidos el 23 de enero de 2026.

Fiscalía de Sinaloa confirma cuatro fosas clandestinas más en El Verde, Concordia

La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, explicó que desde el 9 y hasta el 10 de febrero, se han localizado cuatro fosas clandestinas más en El Verde, en el municipio de Concordia.

La titular señaló que en cada una de las fosas se encontró una osamenta, aunque la Fiscalía de Sinaloa también señaló que de manera preliminar se espera el hallazgo de más restos.

Claudia Zulema Sánchez también declaró que el hallazgo se dio por un reporte sobre una fosa en la misma área en la que se dio el hallazgo de cinco de los diez mineros.

Por lo mismo, siguen las labores en El Verde, aunque aclaró que la investigación es independiente a la que lleva la FGR sobre el caso de los ingenieros.

Ante ello, mencionó que el punto en el que localizaron las cuatro fosas clandestinas sería distinto al lugar en el que los ingenieros desaparecieron.

Concordia: localizaron cuatro fosas clandestinas más, confirma la Fiscalía de Sinaloa (Adrián López vía X)

Fiscalía de Sinaloa confirma hallazgo de prenda de policía desaparecida en fosa clandestina

La fiscal de Sinaloa habló sobre el reporte de un hallazgo en otra fosa clandestina del municipio de Navolato, en donde se presume fue encontrada Hendrika María, desaparecida en 2025.

Claudia Zulema Sánchez explicó que sí se encontró una prenda que correspondería con la vestimenta de la policía desaparecida en marzo del año anterior, como mencionaron sus familiares.

La fosa clandestina fue hallada en El Bolsón y La Cofradía de la Loma en Navolato , en la cual, el colectivo de madres buscadoras confirmó el hallazgo sin vida tras poco más de 10 meses.