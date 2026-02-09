Vizsla Silver lamentó la muerte de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

La empresa canadiense aseguró estar “devastada” por la pérdida, mientras espera confirmación oficial de las autoridades mexicanas sobre el destino de los trabajadores mineros desaparecidos.

Empresa Vizsla Silver lamenta muerte de mineros en Concordia

Vizsla Silver compartió que familiares de los trabajadores de la mina que administra en Concordia, Sinaloa, le informaron sobre el hallazgo de sus colaboradores muertos.

Sin embargo, señaló que se encuentra a la espera de la confirmación de la muerte de los mineros por parte de las autoridades mexicanas.

“Vizsla Silver Corp informa hoy que varias familias le han informado que sus parientes, nuestros colegas, quienes fueron rescatados del sitio del proyecto de la Compañía en Concordia, México, han sido encontrados muertos. La Compañía está a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información cuando corresponda.” Vizsla Silver

Comunicado de Vizsla Silver (Vizsla Silver)

Asimismo, el presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, Michael Konnert, aseguró que desde la empresa se encuentran “devastados” por la trágica pérdida de vidas de sus trabajadores.

Vizsla Silver lamenta la muerte de mineros en Concordia

Por otra parte, Michael Konnert, director de Vizsla Silver, lamentó la muerte de los mineros y afirmó estar devastado por la trágica pérdida de sus trabajadores.

Cabe señalar que hasta el momento se ha confirmado la identidad de 4 trabajadores encontrados en la fosa clandestina de El Verde en Sinaloa:

José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero José Antonio Jiménez Nevarez, originario de Sonora

La empresa minera reiteró además que se centrarán en la “recuperación segura de quienes siguen desaparecidos”.

Así como en apoyar a las familias afectadas y a sus trabajadores “durante estos momentos increíblemente difíciles”.