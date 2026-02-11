La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) en Sonora se organiza para protesta de mineros este 14 de febrero.

El sector minero marchará bajo la consigna “Los mineros merecen volver a casa” en el marco de los lamentables hechos de ingenieros mineros secuestrados en Sinaloa.

Mineros en Sonora prepara protesta para el 14 de febrero

Tras el secuestro de los ingenieros mineros en Sinaloa, el gremio en Sonora se prepara para protestar el 14 de febrero en punto de las 11:00 de la mañana desde las oficinas AIMMG, ubicadas en la colonia San Benito, Hermosillo hasta la Catedral de la ciudad.

La protesta de mineros en Sonora marchará para exigir mejores condiciones laborales y seguridad, tras los recientes hechos bajo la consigna “Los mineros merecen volver a casa”, el sector ha pedido a sus compañeros a protestar con casco y camisa blanca.

El 14 de febrero también será de protesta: mineros en Sonora se organizan (AIMMG)

Mineros en Sonora también tendrán misa en honor a los cinco ingenieros mineros encontrados en Concordia

Además de la protesta por parte de los mineros en Sonora, también el sector organizará ese mismo día, una misa en honor a los cinco ingenieros mineros encontrados sin vida en la Concordia.

“Invitamos a toda la comunidad minera a unirnos en oración en memoria de nuestros compañeros, que lamentablemente han partido. Elevamos una misa para honrar su vida, su trabajo y el legado que dejan”. AIMMG