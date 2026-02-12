La minera Vizsla Silver reportó que no se han localizado a cinco mineros, por lo que continúan desaparecidos tras el secuestro ocurrido el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa.

“La Compañía lamenta confirmar que cinco colaboradores continúan en calidad de no localizados [...] Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores” Michael Konnert, director general de Vizsla Silver

En su comunicado difundo el 12 de febrero de 2026, Vizsla Silver respondió sobre la situación de seguridad, señalando que sí hacían evaluaciones constantes de la zona e invertían en la seguridad de su personal.

En cuanto a la desaparición de los mineros, añadió que se están brindando medidas para apoyar financieramente a las familias afectadas, además de mantenerse en estrecha coordinación con autoridades mexicanas.

Comunicado de Vizsla (Especial )

Vizsla Silver refrenda cooperación con México para encontrar a los mineros desaparecidos

Vizsla Silver dijo que además de cooperar plenamente con las autoridades mexicanas, llevará a cabo una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con los recientes hechos trágicos.

Vizsla opera en cumplimiento de las leyes aplicables en México y Canadá. Mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o no ética. Vizsla Silver

Vizsla Silver detalló que solo comunicará información confirmada por las instancias oficiales, evitando rumores o especulaciones.

Vizsla Silver asegura que llevaba a cabo evaluaciones de seguridad previas a la desaparición de los mineros

Vizsla Silver señaló que se encuentra en contacto directo con las familias afectadas y está proporcionando apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento.

“Representantes de la Compañía continuarán trabajando de cerca con las familias para atender sus necesidades. Asimismo, Vizsla está brindando a sus equipos en México y Canadá acceso a apoyo psicológico y esquemas de trabajo flexibles. Vizsla Silver

Además, explicó que la seguridad de los colaboradores y contratistas de Vizsla Silver sigue siendo una prioridad absoluta, destacando que, desde su creación, la empresa ha invertido en seguridad y gestión de riesgos.