En Baja California Sur se ha visto un aumento de desaparecidos, que el colectivo Búsqueda X La Paz denuncia, es por personas que llegan al estado con falsas ofertas de trabajo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy martes 10 de marzo, hay 132 mil 026 desaparecidos en México, mil 175 en Baja California Sur .

Colectivo de búsqueda denuncia desapariciones por falsas ofertas laborales en Baja California Sur

El coordinador de búsqueda de campo del colectivo Búsqueda X La Paz afirmó que encontraron un patrón, entre personas que llegan por falsas ofertas laborales y desaparecidos.

Tal como explicó Gabriel Cruz en entrevista con Pamela Cerdeira, han recibido reportes de familiares de desaparecidos, quienes habrían acudido a Baja California Sur por una oferta.

Hallazgo de fosa clandestina en carretera La Paz - San Juan De La Costa el 8 de febrero 2026 (Colectivo Búsqueda X La Paz)

La situación de desaparición se da en especial en Los Cabos, bajo la propuesta laboral de ser guía turístico o jornalero, sin embargo, los jóvenes no vuelven a comunicarse.

Añadió que las denuncias vienen de diferentes estados, como Sinaloa y Guerrero, por lo que se complicaría la búsqueda de los desaparecidos, los cuales, han aumentado.

Esto ya había sido mencionado por la representante del colectivo Búsqueda X La Paz, Rosalba Ibarra, referente a que en Baja California Sur se comparten cinco fichas a la semana.

Referente a las fosas clandestinas halladas en Comondú, en Baja California Sur, el coordinador del colectivo señaló que se han localizado cinco cuerpos, una mujer y 4 hombres.

Acorde con el coordinador de colectivo Búsqueda X La Paz, los cuerpos todavía presentan tejidos, por lo cual serían recientes, con estimación de ochos meses de manera aproximada.

El colectivo Búsqueda X La Paz continuará con las jornadas, la próxima el domingo 15 de marzo, ya que según llamadas, en la zona habría más fosas clandestinas.

Añadió a su vez que el colectivo ha localizado al menos 96 fosas clandestinas en La Paz, situación que se habría extendido a Comondú de ser cierta la denuncia.