En Baja California Sur se ha visto un aumento de desaparecidos, que el colectivo Búsqueda X La Paz denuncia, es por personas que llegan al estado con falsas ofertas de trabajo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy martes 10 de marzo, hay 132 mil 026 desaparecidos en México, mil 175 en Baja California Sur.
Colectivo de búsqueda denuncia desapariciones por falsas ofertas laborales en Baja California Sur
El coordinador de búsqueda de campo del colectivo Búsqueda X La Paz afirmó que encontraron un patrón, entre personas que llegan por falsas ofertas laborales y desaparecidos.
Tal como explicó Gabriel Cruz en entrevista con Pamela Cerdeira, han recibido reportes de familiares de desaparecidos, quienes habrían acudido a Baja California Sur por una oferta.
La situación de desaparición se da en especial en Los Cabos, bajo la propuesta laboral de ser guía turístico o jornalero, sin embargo, los jóvenes no vuelven a comunicarse.
Añadió que las denuncias vienen de diferentes estados, como Sinaloa y Guerrero, por lo que se complicaría la búsqueda de los desaparecidos, los cuales, han aumentado.
Esto ya había sido mencionado por la representante del colectivo Búsqueda X La Paz, Rosalba Ibarra, referente a que en Baja California Sur se comparten cinco fichas a la semana.
Fosas clandestinas en Comondú, Baja California Sur: esto se sabe a dos días de su hallazgo
Referente a las fosas clandestinas halladas en Comondú, en Baja California Sur, el coordinador del colectivo señaló que se han localizado cinco cuerpos, una mujer y 4 hombres.
Acorde con el coordinador de colectivo Búsqueda X La Paz, los cuerpos todavía presentan tejidos, por lo cual serían recientes, con estimación de ochos meses de manera aproximada.
El colectivo Búsqueda X La Paz continuará con las jornadas, la próxima el domingo 15 de marzo, ya que según llamadas, en la zona habría más fosas clandestinas.
Añadió a su vez que el colectivo ha localizado al menos 96 fosas clandestinas en La Paz, situación que se habría extendido a Comondú de ser cierta la denuncia.