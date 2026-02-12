Localizan cuerpos de personas secuestradas en la carretera de Mochis - Ahome en Novalato, Sinaloa.

El pasado 7 de febrero fueron secuestrados 5 hombres mientras viajaban de Mazatlán a la Villa de Ahome; cuatro días después sus cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta.

Encuentran en Novalato los cuerpos de personas secuestradas en Ahome

El pasado miércoles 11 de febrero se encontraron los cuerpos de cinco personas dentro de un auto abandonado en el libramiento La Costerita en una zona del municipio de Navolato.

Autoridades determinaron que los cuerpos pertenecían a cinco hombres que fueron secuestrados en la carretera de Mochis - Ahome.

Las cinco víctimas viajaban a bordo de un auto Dodge con la intención de trasladar a una mujer identificada como Yuri ’N’ a su casa.

Durante el trayecto fueron interceptados por un grupo de hombres armados, quienes los secuestraron.

Las víctimas fueron identificadas como:

Luis Ramón Flores

Luis Armando Flores

Juan Antonio ’N’

José Ángel ’N’

Heriberto ’N’

Los hombres tenían entre 17 y 38 años de edad; dos era originarios de Mazatlán y otros de Los Mochis.

Mientras tanto, Yuri ’N’ fue encontrada con vida y presuntamente presentaba golpes, así como signos de tortura.

Hombres secuestrados en Ahome fueron torturados y denuncian inconsistencias

Los 5 cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio médico Forense; uno de ellos fue decapitado y otro mutilado.

Debido a que los cuerpos estaba en estado de descomposición, pasarán varios días para que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirme sus identidades.

Extraoficialmente los hombres fueron identificados ya que contaban con fichas de búsqueda desde el 7 de febrero.

Joanna Flores Vallejo, hija y hermana de dos de las víctimas, refirió a Azucena Uresti, que sospechaba que Yuridia ‘N’ estaba implicada en el secuestro de los 5 hombres.

Incluso niega que Yuridia ‘N’ haya sido torturada como se manejó y asegura que las autoridades no les han confirmado que los cuerpos encontrado en Navolato sean de sus familiares.