Durante la mañanera del pueblo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch ha explicado que el móvil del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa había sido porque “fueron confundidos”.
Según las declaraciones de los detenidos, Harfuch explica que la confusión fue confirmada en las primeras declaraciones de los detenidos por el caso del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa.
“Lo que menciona es que fueron confundidos, en estas primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico”Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México
Los Chapitos habrían confundido a ingenieros mineros en Sinaloa con Los Mayitos
Ante el caso del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa, el secretario Omar García Harfuch precisó que ante el móvil ya identificado como una confusión entre organizaciones criminales estos procedían de Los Chapitos y Los Mayitos.
“Los primeros cuatro detenidos pertenecen a la célula de los Chapitos y su primera declaración es que confundieron a los mineros”.Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México
Por lo que Harfuch explicó que la confusión de los ingenieros mineros en Sinaloa habría sido ante la lucha que tienen estos grupos criminales en el estado.
“Son de la célula de los Chapitos ya están confirmados, como sabemos la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos, estos detenidos son de la célula de los Chapitos”.Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México
Empresa minera no tenía reportes de amenaza o extorsión por parte del crimen organizado
Siguiendo el caso del secuestro de diez ingenieros mineros en Sinaloa, Harfuch también informó que la empresa minera Vizsla Silver no tiene reportes de amenaza o extorsión por parte del crimen organizado que pudiera dar alguna información extra.
“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa fuera molestado por algún grupo delincuencial”.Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México
Pese a esto, Harfuch aseguró que la investigación del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa sigue, pues se busca dar con los responsables y así proceder a su detención.