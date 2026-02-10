Durante la mañanera del pueblo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch ha explicado que el móvil del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa había sido porque “fueron confundidos”.

Según las declaraciones de los detenidos, Harfuch explica que la confusión fue confirmada en las primeras declaraciones de los detenidos por el caso del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa.

“Lo que menciona es que fueron confundidos, en estas primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico” Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México

🔴Mineros secuestrados en Sinaloa fueron “confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, informa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch)



Anunció que el Ejército realizó 4 detenciones de presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad de los… pic.twitter.com/kYnm3aoIt1 — Azucena Uresti (@azucenau) February 10, 2026

Los Chapitos habrían confundido a ingenieros mineros en Sinaloa con Los Mayitos

Ante el caso del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa, el secretario Omar García Harfuch precisó que ante el móvil ya identificado como una confusión entre organizaciones criminales estos procedían de Los Chapitos y Los Mayitos.

“Los primeros cuatro detenidos pertenecen a la célula de los Chapitos y su primera declaración es que confundieron a los mineros”. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México

Por lo que Harfuch explicó que la confusión de los ingenieros mineros en Sinaloa habría sido ante la lucha que tienen estos grupos criminales en el estado.

“Son de la célula de los Chapitos ya están confirmados, como sabemos la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos, estos detenidos son de la célula de los Chapitos”. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México

🔴Los detenidos por la desaparición de los mineros en Sinaloa son parte de una célula de ‘Los Chapitos’, informa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch) pic.twitter.com/9zQQqDEUKw — Azucena Uresti (@azucenau) February 10, 2026

Empresa minera no tenía reportes de amenaza o extorsión por parte del crimen organizado

Siguiendo el caso del secuestro de diez ingenieros mineros en Sinaloa, Harfuch también informó que la empresa minera Vizsla Silver no tiene reportes de amenaza o extorsión por parte del crimen organizado que pudiera dar alguna información extra.

“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa fuera molestado por algún grupo delincuencial”. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México

Pese a esto, Harfuch aseguró que la investigación del secuestro de ingenieros mineros en Sinaloa sigue, pues se busca dar con los responsables y así proceder a su detención.