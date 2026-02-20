La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), detuvo en Estados Unidos a un joven mexicano acusado del delito de homicidio calificado en calles de Culiacán.

Los primeros reportes refieren que el detenido fue identificado como Jesús “N”, de 28 años de edad, quien al parecer contaba con dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de:

Homicidio en grado de tentativa

Homicidio calificado con premeditación y ventaja, también en grado de tentativa

Gracias a las labores de investigación y coordinación de México con la Interpol, Jesús “N” fue ubicado en el estado de Washington, para posteriormente ser extraditado a México.

Fiscalía de Sinaloa confirma detención de mexicano acusado de homicidio en Estados Unidos (Especial)

Jesús “N” fue ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto

Como parte de un convenio de colaboración con la Interpol, el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y el ICE, se logró el traslado de Jesús “N” a territorio mexicano.

Elementos de UNESA cumplimentaron las órdenes de aprehensión, por lo que Jesús “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Además, fue internado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, donde se definirá su situación jurídica.

Fiscalía de Sinaloa investigaba a Jesús “N” por el delito de homicidio

De acuerdo con las investigaciones el mexicano detenido en Estados Unidos habría sido responsable de una ejecución el 26 de julio de 2020, en la colonia Barrancos, cuando la víctima se encontraba afuera de su domicilio.

Presuntamente, Jesús “N” había discutido con la víctima minutos antes de dispararle en varias ocasiones, provocándole lesiones de gravedad que le provocaron la muerte mientras recibía atención médica.

Dos años después, el 5 de noviembre de 2023, igualmente en la colonia Barrancos, en Culiacán, Jesús “N” supuestamente agredió a una persona con un arma de fuego.