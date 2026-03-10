En Baja California Sur, el colectivo Búsqueda X La Paz confirmó el hallazgo de 5 fosas clandestinas en Comondú, cerca de la carretera Zaragoza-La Purísima el domingo 8 de marzo 2026.

Acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al día lunes 9 de marzo, hay 131 mil 974 desaparecidos en México, mil 171 en Baja California Sur.

El colectivo Búsqueda X La Paz de Baja California Sur confirmó que encontraron 5 fosas clandestinas y varios restos óseos expuestos en Comondú, gracias a una llamada anónima.

El hallazgo de las 5 fosas clandestinas se dio con la participación del colectivo Sinellosno Comondú, así como Familias Buscadoras de la localidad de Baja California Sur.

Asimismo, elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional acordonaron el área para comenzar el procesamiento de las fosas clandestinas, por parte del Servicio Médico Forense.

De momento no se han dado a conocer una cantidad aproximada de cuerpos, así como tampoco se han dado a conocer las características de las osamentas y las prendas localizadas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Baja California Sur también participó en el operativo que dio con las 5 fosas clandestinas, como compartió en sus redes sociales.

BCS: Hallazgos de fosas clandestinas aumentaron en 2024 y 2025

El hallazgo de las 5 fosas clandestinas en Comondú es el segundo en este 2026 de parte del Colectivo Búsqueda X La Paz, como se observa en sus redes sociales.

Sin embargo, para 2024 y 2025 los hallazgos de las fosas clandestinas aumentaron, acorde con medios locales, mientras que el colectivo contabilizó 85 fosas en cinco años.

En 2024, el mismo colectivo y autoridades localizaron más de 40 fosas clandestinas en la carretera La Paz-San Juan de la Costa y zonas aledañas.

A su vez, en febrero 2024, en la zona de Los Cabos, la Comisión de Búsqueda de Baja California Sur confirmó una fosa clandestina con 113 restos, en las localidades de Miraflores y Agua Caliente.

Para agosto 2025 se descubrieron 66 cuerpos en un predio de la carretera La Paz - San Juan de la Costa, por lo que se consideró un cementerio ilegal.