La Fiscalía de Sinaloa confirmó el hallazgo de más cuerpos en fosas de El Verde, comunidad del municipio de Concordia donde fueron encontrados los ingenieros desaparecidos.

Durante los operativos de búsqueda en El Verde, se encontraron cuatro fosas más, de las cuales, las autoridades recuperaron cuatro cuerpos más, sumando un total de 14 víctimas.

Concordia: localizaron cuatro fosas clandestinas más, confirma la Fiscalía de Sinaloa (Adrián López vía X)

Fiscalía de Sinaloa confirma hallazgo de 14 cuerpos en El Verde, Concordia

Los reportes de la Fiscalía de Sinaloa señalan que el número de cuerpos hallados en El Verde subió a 14, luego de diversos operativos de búsqueda en la comunidad de Concordia.

Según los informes, en Concordia se localizaron 10 cuerpos, de los cuales, cinco ya fueron identificados como parte de los ingenieros desaparecidos desde el 23 de enero de 2026.

A los ya localizados, se les suma el reciente hallazgo de cuatro cuerpos más, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar los estudios periciales e identificar a las víctimas.

La zona de El Verde permanece resguardada mientras un equipo multidisciplinario continúan las diligencias, a manera de que se puedan esclarecer los hechos y las familias obtengan justicia.