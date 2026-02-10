El secuestro de los 10 ingenieros en Sinaloa vuelve a poner en la mesa el tema de la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos por el territorio.

Tal y como lo confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch ante la detención de 4 implicados e integrantes de Los Chapitos en el secuestro de ingenieros en Sinaloa.

“Los primeros cuatro detenidos pertenecen a la célula de los Chapitos y su primera declaración es que confundieron a los mineros”. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Los Chapitos y Los Mayos, la pugna por el territorio desató el secuestro de ingenieros en Sinaloa

La lucha territorial entre Los Chapitos (hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán) y Los Mayo ( seguidores a Ismael “El Mayo” Zambada) vuelve a poner en estado crítico a Sinaloa, luego de confirmarse que el secuestro de ingenieros mineros tiene como móvil una confusión entre los grupos del crimen organizado.

“Son de la célula de los Chapitos ya están confirmados, como sabemos la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos, estos detenidos son de la célula de los Chapitos”. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Pugna entre Los Chapitos y Los Mayos que se detonó en Sinaloa tras la captura de “El Mayo” en julio de 2024 y por lo que el control territorial, las rutas de narcotráfico y la sucesión del mando ha hecho que la violencia en el estado crezca aún con una alarma constante para sus habitantes y visitantes en los últimos años.

Sin embargo, con la entrada del 2026, la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos ya marca un inicio de año en rojo para el estado se Sinaloa.

La pugna entre Chapitos y Los Mayos pone en números rojos a Sinaloa

Sinaloa vuelve a tener un impacto en el marco del crimen organizado con la pugna entre Chapitos y Los Mayos que se ha puesto nuevamente en la mira ante el secuestro de los ingenieros mineros en el estado.

Pues basta decir que las cifras para Sinaloa en torno a la violencia en el estado registraron hasta el pasado 8 de febrero 24 homicidios dolosos, por lo que desde el inicio del conflicto ya se suman más de mil 850 muertes violentas y mil 804 desapariciones.