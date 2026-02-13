Se reportaron detonaciones en área de fosa clandestina en El Verde, en Concordia, Sinaloa donde identificaron a ingenieros desaparecidos.

Las explosiones ocurrieron durante la mañana de este jueves 12 de febrero.

Se registraron detonaciones en área de fosa clandestina en El Verde

De acuerdo con reportes, ocurrieron tres detonaciones en las inmediaciones de El Verde en la que se hallaron a 5 de los ingenieros desaparecidos.

Las explosiones se dieron a pocos kilómetros de la zona en donde autoridades realizan trabajos de excavación tras el hallazgo de fosas clandestinas.

Según los testimonios de los vecinos, las detonaciones habrían sido provocadas por explosivos caseros activados en las faldas de un cerro cercano a la carretera.

Fosa clandestina en Concordia (Michelle Rivera / X)

Ante las explosiones se generó alarma entre la población, que se vio obligada a resguardarse en sus hogares. Por ahora, no se han reportado lesionados.

Actualmente, la denominada “Zona Cero” en Concordia, Sinaloa. sigue bajo la vigilancia de la Guardia Nacional.

El acceso al lugar se encuentra limitado solo a personal forense y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las detonaciones ocurren a una semana de que comenzaran las labores de excavación y búsqueda por el caso de desaparición de 10 mineros.

Hasta el momento, cinco de los diez mineros reportados como desaparecidos han sido identificados.

Asimismo, fueron exhumadas cuatro osamentas más en fosas cercanas a la zona de El Verde.