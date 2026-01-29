En medio de la angustia, en redes se ha difundido la lista de nombres de los ingenieros y trabajadores de la mina de Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados el 23 de enero de 2026.

Hasta ahora, en la lista aparecen los siguientes trabajadores:

Saúl Alberto Ochoa Pérez José Antonio Jiménez Nevárez Pablo Osorio Sánchez Ignacio Salazar José Castañeda Antonio Esparza Javier Vargas Javier Valdez Antonio Jiménez Antonio de la O

Sobre este hecho, los familiares denuncian que la minera canadiense Vizsla Silver no ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Sinaloa por el secuestro de sus ingenieros y trabajadores en Concordia.

Ingenieros secuestrados en la mina de Concordia (Especial)

Ingenieros y otros trabajadores de la mina de Concordia fueron secuestrados por un grupo armado

Al menos 14 hombres, entre ingenieros, guardias y trabajadores de la mina Vizsla Silver, en Concordia, permanecen desaparecidos desde la madrugada del 23 de enero de 2026.

Las familias afectadas han denunciado que los trabajadores se habrían hospedado en el fraccionamiento La Clementina, también en Concordia, el cual había sido rentado previamente por la minera Vizsla Silver.

Según los testigos, hombres armados irrumpieron durante la madrugada en el fraccionamiento y se llevaron por la fuerza a los trabajadores, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Hasta el momento, ni las familias ni la minera Vizsla Silver han recibido llamadas ni exigencias, ni tampoco mayores noticias sobre el paradero de los trabajadores secuestrados.