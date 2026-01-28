El secuestro de 14 ingenieros de una mina en Concordia, Sinaloa, mantiene en angustia al sector y a sus familias, quienes denuncian que los trabajadores fueron privados de la libertad desde el 23 de enero de 2026.

Los primeros reportes refieren que los ingenieros habrían sido hospedados en el fraccionamiento “La Clementina”, en el municipio de Concordia, por la minera canadiense Vizsla Silver, dedicada a la extracción de plata.

A pesar de que la mina les garantizó que ese fraccionamiento contaba con medidas de seguridad, hombres armados irrumpieron durante la madrugada y sustrajeron a los 14 ingenieros, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Mina Vizsla Silve no ha presentado denuncia por secuestro de 14 ingenieros en Concordia

De acuerdo con las denuncias de las familias afectadas, la minera Vizsla Silver no ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Sinaloa por la desaparición de los 14 ingenieros de la mina en Concordia.

De manera extraoficial, se presume que la empresa evitó denunciar legalmente el hecho para no afectar su cotización en la bolsa de valores, y en su lugar estaría buscando negociar con el grupo armado.

Denuncian secuestro de 14 ingenieros en mina de Concordia (Especial)

Sin embargo, hasta el momento ni las familias ni la minera Vizsla Silver han recibido llamadas ni exigencias, ni tampoco noticias sobre el paradero de los trabajadores desaparecidos.

“Para ver si de alguna manera les llamaban ellos, pues el grupo armado que se los llevó y la mina estaba dispuesta a pagar, pero hasta ahorita la mina nos ha dicho que no se han contactado”

Sobre las víctimas, se sabe que al menos siete de los 14 ingenieros secuestrados son originarios de Hermosillo, Sonora, y que por razones de trabajo se movilizaron hasta la Concordia en Sinaloa.

Pese a que personal de la mina les pidió mantener el caso en reserva, las familias decidieron hacerlo público debido a la falta de respuestas y así exigir una mayor intervención de las autoridades estatales y federales.

¿Quiénes son los trabajadores secuestrados de la mina de Concordia?

Aunque aún no hay una lista oficial, los últimos reportes dan cuenta de los siguientes nombres:

Saúl Alberto Ochoa Pérez: Trabajador José Antonio Jiménez Nevárez: Ingeniero Pablo Osorio Sánchez: Trabajador Ignacio Salazar: Reportado por familiares José Castañeda: Reportado por familiares Antonio Esparza: Ingeniero, gerente de relaciones comunitarias Javier Vargas: Guardia de seguridad Javier Valdez: Guardia de seguridad Antonio Jiménez: Ingeniero, coordinador operativo de seguridad Antonio de la O: Ingeniero, supervisor de medio ambiente