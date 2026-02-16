Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas, confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal estaban en El Soyate durante operativo.

El 12 de febrero se registró un enfrentamiento entre autoridades y miembros de una célula delictiva en el municipio de Villanueva, donde se ubica el rancho de la familia Aguilar.

Fiscal confirma que Ángela Aguilar y Christian Nodal estaba en operativo

En entrevista con Ventaneando, el fiscal del estado confirmó Ángela Aguilar y Christian Nodal se quedaron en medio del fuego cruzado entre autoridades y delincuentes en el tramo de Villanueva-Tabasco.

La pareja salió de su rancho cuando se encontraron con el operativo cerca de las 5 de la tarde.

“Le tocó que justamente cuando iban saliendo del Rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera les tocó ver cómo se dio esta agresión o este enfrentamiento entre la policía estatal, las fuerzas del orden, en contra de civiles armados” Fiscal de Zacatecas

Tras el ataque, Ángela Aguilar y Christian Nodal se refugiaron en la casa principal de Pepe Aguilar, donde permanecieron varios minutos y posteriormente fueron escoltados por autoridades hasta el aeropuerto.

"De manera inmediata ellos se regresan, y es que ellos se refugian en la casa principal de Pepe Aguilar. Posteriormente, ya controla la situación, se apoya evacuarlos y se llevan al aeropuerto” Fiscal de Zacatecas

Se descarta que haya sido un ataque directo para la familia Aguilar, ya que el fiscal de Zacatecas explica que el operativo se realizó tras l a detención de cuatro personas, pues sus familias y grupo delictivo exigían su liberación.

Dicho grupo atacó a las autoridades y en ese momento pasaba el auto que transportaba a Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes viajaban con sus escoltas.

"Únicamente estaba Ángela y Christian Nodal, que son los esposos, y su equipo que los acompaña, equipo de seguridad. También es necesario decir y nuevamente precisar, la agresión no fue contra ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada" Fiscal de Zacatecas

Christian Nodal y Ángela Aguilar comparte sus primeras fotos como marido y mujer (instagram/@nodal)

Desmientes que el gobierno de Zacatecas trasladara a Ángela Aguilar y Nodal en helicóptero

Cristian Paul Camacho Osnaya precisó que la familia Aguilar se comunicó con las autoridades 5: 52 de la tarde tras el operativo y ellos ya sabían del enfrentamiento.

Tras el enfrentamiento, Ángela Aguilar y Christian Nodal se refugiaron en El Pitayo, ubicado en Tayahua y posteriormente fueron evacuados.

El fiscal del estado desmiente que el gobierno haya facilitado un helicóptero a Ángela Aguilar y Christian Nodal para su traslado al aeropuerto, solo fueron escoltados y fue vía terrestre.

“No, se da vía terrestre, se da incluso en sus propios vehículos, que únicamente se acompaña para salir de Villanueva" Fiscal del estado

Ángela Aguilar y su esposo no se encontraban en shock, ya que ellos cuentan con un fuerte dispositivo de seguridad.

Por último, el fiscal de Zacatecas descartó que el enfrentamiento haya sido un intento de secuestro: “Yo creo que eso es totalmente una especulación, es totalmente erróneo”.