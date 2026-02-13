Tras las versiones de un supuesto atentado, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una explicación sobre el operativo cerca del rancho Tayagua, en Zacatecas, que afectó a la familia Aguilar.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón, fueron digamos atacados, no tenía que ver con ellos, simplemente iban pasando” Presidenta Claudia Sheinbaum

En su conferencia mañanera del 13 de febrero, explicó que, tras tener conocimiento de la explosión, las autoridades se mantuvieron en comunicación con la familia Aguilar para garantizar su protección.

Además, Claudia Sheinbaum precisó que la familia Aguilar no resultó herida tras el operativo y que no se trató de un ataque contra Pepe Aguilar como se había especulado.

Operativo que afectó a la familia Aguilar fue por detención de ‘El Braca’

Previo a la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Zacatecas confirmó que lo ocurrido cerca del rancho de la familia Aguilar fue una agresión contra elementos estatales.

Acorde con lo informado, el atentado con explosivos en la carretera se debió a que presuntos miembros del crimen organizado intentaban liberar a Flavio Alberto Bracamontes, “El Braca”, quien había sido detenido momentos antes.

“Ayer se logró la captura del jefe de plaza de Tabasco, “El Braca” [...] en el traslado a la Fiscalía Zacatecas, en el paso al rancho Tayagua, una de las unidades fue agredida con un explosivo cerca del rancho de la familia Aguilar" Secretario del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Muguerza

“El Braca”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado por autoridades de seguridad en el municipio de Tabasco, Zacatecas, junto con otras personas y armas.

Por su parte, Pepe Aguilar emitió un comunicado para aclarar que se encuentra en la Ciudad de México (CDMX) y que su familia está bien. “Yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó.