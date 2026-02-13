El cantante Pepe Aguilar contactó a David Monreal tras operativo en El Soyate.

Despúes difundirse la noticia de un ataque armado cerca de El Soyate, Pepe Aguilar se mantuvo en comunicación directa con las autoridades de Zacatecas.

Confirman que Pepe Aguilar contactó a David Monreal tras operativo en El Soyate

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, confirmó que Pepe Aguilar contactó a David Monreal.

De acuerdo con el funcionario estatal, el cantante estuvo en constante comunicación con el gobernador de Zacatecas luego del operativo en El Soyate:

“Sí, el señor Pepe Aguilar, que la verdad nosotros siempre lo vamos a hacer como un embajador de la cultura. Toda su familia... Tuvo comunicación directa con el gobernador, con el gobernador David Monreal, con el secretario de Seguridad Pública, nada más para saber cuál era la situación, porque la nota evidentemente circuló muy rápido en México." Rodrigo Reyes Mugüerza

En entrevista con Ventaneando, Rodrigo Reyes Mugüerza aclaró lo que sucedió cerca de El Soyate, luego de que las primeras versiones mencionaban ataque a los escoltas de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar (Agencia México)

Reyes Mugüerza explicó que se llevó a cabo un operativo en el municipio de Tabasco donde se detuvo a “El Braca”, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“El día de ayer las fuerzas de seguridad aquí de Zacatecas realizaron un operativo en el municipio de Tabasco. Está pegado, es colindante con el municipio de Villanueva, donde la familia Aguilar tiene su rancho, sus propiedades. Y se detuvo al jefe de plaza del municipio de Tabasco.” Rodrigo Reyes Mugüerza

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, puntualizó que al momento de la detención también se arrestó a tres personas “generadoras de violencia” que operaban en las zonas de Tabasco y Villanueva.

Los detenidos fueron trasladados y custodiados por un convoy hacia la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas cuando se dio la agresión.

“En ese momento es cuando se da la explosión o la agresión en contra del convoy que estaba trasladando al jefe de plaza específicamente en contra de una unidad de la policía estatal de Zacatecas, de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, pero no fue una agresión en contra del personal de seguridad, de las escoltas de la familia Aguilar, o en contra de cualquier integrante de la familia Aguilar, que es una familia icónica de aquí de Zacatecas.” Rodrigo Reyes Mugüerza

Gobierno de Zacatecas confirma presencia de Familiares de Pepe Aguilar estaban en El Soyate durante operativo

En conferencia de prensa, Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que familiares de Pepe Aguilar estaban en El Soyate.

El Secretario General de Zacatecas explicó que en el operativo las autoridades le brindaron protección a la familia Aguilar.

Además de que se les trasladó al aeropuerto como medida de seguridad.

Especulaciones indicaron que integrantes de la familia Aguilar, incluida Ángela Aguilar, estaban transitando por la zona.

Ante ello, Rodrigo Reyes Mugüerza explicó que la familia de Pepe Aguilar no se encontraba en carretera, sino probablemente por “uno de los caminos aledaños”.

Respecto a la identidad de los familiares que estaban en El Soyate, Rodrigo Reyes Mugüerza prefirió no revelar esa información:

Bueno, la verdad es que la información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona en ese momento no la tenemos disponible en este momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer de manera oportuna y de manera veraz. Rodrigo Reyes Mugüerza