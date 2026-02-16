Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal celebraron San Valentín en Cancún tras ataque en Zacatecas.

El pasado 12 de febrero, Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 27 años de edad- quedaron en medio de un operativo cerca de su rancho El Soyate en Zacatecas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal viajaron a Cancún tras ataque en Zacatecas

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas, confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un operativo en el municipio de Villanueva.

El funcionario menciona que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados al aeropuerto tras el percance, ya que tenían un vuelo programado.

Ahora se sabe que pareja viajó a la CDMX y posteriormente a Cancún, donde celebraron el Día de San Valentín cantando “Dime cómo quieres”.

Antes, Ángela Aguilar y Christian Nodal se presentaron en el Auditorio Nacional durante un homenaje al Ejército Mexicano.

El concierto solo sería dado por la familia Aguilar, pero decidieron invitar Christian Nodal al escenario

Christian Nodal sigue con su agenda de trabajo tras ataque en Zacatecas

Tras su celebración de San Valentín con Ángela Aguilar en Cancún, Christian Nodal viajó a Veracruz para su presentación en el Carnaval de Veracruz.

Christian Nodal se presentó el pasado 15 de febrero en la Macroplaza del Malecón de Veracruz.

El cantante compartió una historia en Instagram para presumir el mar de Veracruz.

Se desconoce si Christian Nodal estuvo acompañado de Ángela Aguilar, quien no ha dado declaraciones sobre el suceso que ocurrió en Zacatecas.