En una entrevista reciente, Pepe Aguilar abordó el incidente violento registrado cerca de su propiedad en el estado de Zacatecas.

El intérprete se refirió por primera vez a la balacera cerca de El Soyate, aclarando que no se encontraba en el lugar al momento del ataque. No obstante, reconoció que lo sucedido refleja una realidad compleja que afecta a distintas regiones del país y que no puede ser ignorada:

“Estos eventos son un recordatorio de que nadie es ajeno a la situación del país” Pepe Aguilar

Durante su mensaje, Pepe Aguilar fue enfático al expresar que su mayor deseo es que México recupere la paz, para que las personas inocentes dejen de perder la vida a causa de la violencia.

Asimismo, subrayó la importancia de que las autoridades tomen decisiones acertadas que permitan alcanzar la tranquilidad que, señaló, los mexicanos merecen.

Pepe Aguilar mantuvo comunicación con autoridades de Zacatecas tras balacera

Los hechos se registraron el pasado el jueves 12 de febrero de 2026, cuando cuando fuerzas de seguridad detuvieron a “El Braca”, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Después de que comenzara a circular información de la balacera en medios nacionales, el gobierno de Zacatecas confirmó la presencia de familiares de Pepe Aguilar en El Soyate durante operativo.

Pepe Aguilar, cantante. (@pepeaguilaroficial)

Al respecto, se supo que el cantante estuvo en contacto con el gobernador David Monreal para estar al tanto de la situación.

Lo que más tarde se confirmó fue que Ángela Aguilar y Christian Nodal eran quienes estaban en el rancho cuando todo acurrió.

La pareja fue escoltada por elementos de la SSPC, Defensa, Guardia Nacional y Seguridad Pública estatal hasta su avión privado en el aeropuerto de Zacatecas la misma noche del jueves.