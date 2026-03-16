El cantante Christian Nodal relató brevemente cómo vivió la balacera en el estado de Zacatecas y dijo que “le tocó tirarse al piso”en un intento de proteger a su esposa y mantenerse a salvo.

Ante los medios, Christian Nodal dijo estar agradecido por estar vivo luego del suceso del 12 de febrero, cuando se dio un enfrentamiento armado en el rancho El Soyate de Pepe Aguilar.

Balacera en rancho El Soyate de Pepe Aguilar en Zacatecas (Michelle Rojas)

Christian Nodal habla sobre balacera en rancho de Zacatecas

Christian Nodal relató el difícil momento que vivió en Zacatecas hace poco más de un mes, describiéndolo como una experiencia lo hizo valorar más su vida y la de sus seres queridos.

El cantante Christian Nodal detalló que, durante el incidente, Ángela Aguilar, su esposa de 22 años, tenía mucho miedo y que a él “le tocó tirarse al piso” para protegerla y resguardarse.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, el cantante manifestó su intención de regresar a Zacatecas en el futuro; sin embargo, estaría en la espera de que la entidad se encuentre más tranquila.

Cabe mencionar que el suceso narrado por Christian Nodal es la balacera del pasado 12 de febrero, cerca del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar en Villanueva, Zacatecas.

El enfrentamiento armado se dio entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y autoridades. Se confirmó que ni la familia Aguilar ni Christian Nodal estuvieron involucrados.