Cristian Paul Camacho Osnaya es el actual titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ). Fue designado en noviembre de 2023 por la LXIV Legislatura local con una votación histórica de 29 votos a favor.

Su llegada al organismo se dio tras la renuncia de Francisco Murillo Ruiseco, marcando el inicio de una gestión enfocada en la profesionalización de la fiscalía y el combate frontal a la impunidad en delitos de alto impacto.

¿Quién es Cristian Paul Camacho Osnaya?

Cristian Paul Camacho Osnaya cuenta con una robusta formación dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), donde escaló posiciones como agente del Ministerio Público Federal, subdelegado y delegado en Zacatecas desde 2019.

Su profundo conocimiento del terreno y su experiencia como coordinador regional de la Zona Noreste de la FGR lo posicionaron como el perfil idóneo para encabezar la justicia estatal.

Sus logros profesionales incluyen especializaciones técnicas en el combate a la delincuencia organizada y la trata de personas. En su gestión, Cristian Paul Camacho Osnaya se ha caracterizado por impulsar la coordinación interinstitucional y una política de atención directa y sensible hacia las víctimas del delito.

¿Qué edad tiene Cristian Paul Camacho Osnaya?

Aunque se tiene registro de que nació un 18 de marzo, el año de su nacimiento no ha sido precisado en fuentes públicas, por lo que su edad exacta permanece reservada.

¿Quién es la esposa de Cristian Paul Camacho Osnaya?

Cristian Paul Camacho Osnaya mantiene su vida personal y situación sentimental fuera del escrutinio público, por lo que no se conoce información sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Cristian Paul Camacho Osnaya?

Al haber nacido el 18 de marzo, el signo zodiacal de Cristian Paul Camacho Osnaya es Piscis. Según la astrología, este signo se relaciona con personas intuitivas, empáticas y con una gran capacidad de análisis.

¿Cristian Paul Camacho Osnaya tiene hijos?

El fiscal ha optado por mantener un perfil privado en cuanto a su entorno familiar, por lo que no existen registros públicos que indiquen si tiene hijos.

¿Qué estudió Cristian Paul Camacho Osnaya?

La sólida base académica de Cristian Paul Camacho Osnaya respalda su carrera en la procuración de justicia:

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Cuenta con una Maestría en Administración Pública, lo que le permite una gestión eficiente de los recursos institucionales.

¿En qué ha trabajado Cristian Paul Camacho Osnaya?

La carrera de Cristian Paul Camacho Osnaya se distingue por una trayectoria ascendente en las instituciones de justicia más importantes de México, destacando los siguientes cargos: