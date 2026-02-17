Difunden video que muestra como fueron escoltados Ángela Aguilar y Christian Nodal a su avión privado tras balacera cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas.

Las imágenes compartidas por el periodista Carlos Jiménez (C4) muestran que Ángela Aguilar y Christian Nodal son custodiados por un fuerte despliegue de seguridad.

Así fueron escoltados Ángela Aguilar y Christian Nodal hasta su avión privado tras balacera en Zacatecas

A través de las redes sociales, C4 difundió las imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal siendo escoltados por las autoridades federales y estatales hasta el aeropuerto de Zacatecas la noche del 12 de febrero.

De acuerdo con el periodista, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas acompañaron a la pareja hasta su avión privado.

Aunque se había señalado que Ángela Aguilar y Christian Nodal contaban con su propio equipo de seguridad privada, autoridades los sacaron de la zona de conflicto en el rancho de Pepe Aguilar.

El video muestra a Nodal con camiseta y gorra color negra y a Ángela con sudadera blanca y pantalón de mezclilla azul, agradeciendo los uniformados antes de abordar la aeronave.

¿Cómo fue la balacera en la que lamentablemente se vieron expuestos Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se encontraban en el rancho ‘El Soyate’ en Villanueva cuando las fuerzas de seguridad realizaban un operativo contra grupos delictivos que se encontraban por la zona.

El operativo se habría realizado para detener a ‘El Braca’, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas, explicó en entrevista con Ventaneando que el enfrentamiento se originó tras un operativo y detenciones realizadas en una carretera cercana.

En ese momento Ángela Aguilar y Christian Nodal transitaban con su equipo de seguridad por la zona, al darse cuenta del riesgo optaron por regresar y refugiarse en el rancho de la familia Aguilar.

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, vieron esta agresión” Cristian Paul Camacho Osnaya

Cristian Paul Camacho Osnaya puntualizó que no se trató de un ataque dirigido contra Ángela Aguilar ni Christian Nodal, y ambos resultaron ilesos.

“La agresión no fue en contra de ellos, no se encuentran lesionados ni nada” Cristian Paul Camacho Osnaya

Tras los hechos ocurridos, se habría solicitado el apoyo para escoltar a Ángela Aguilar y Christian Nodal fuera de la zona y que pudieran llegar al aeropuerto.

De acuerdo con Cristian Paul Camacho Osnaya, el acompañamiento fue más robusto en los primeros tramos para garantizar que abandonaran la zona de conflicto.

Y posteriormente continuó con un resguardo menos cerrado hasta llegar al aeropuerto.