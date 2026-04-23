Christian Nodal reforzó su seguridad durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, tras los hechos violentos ocurridos en Zacatecas meses atrás.

El cantante de 27 años de edad fue escoltado antes y después de cantar en el palenque de la Feria de San Marcos 2026, donde ofreció un show de dos horas.

Su salida llamó la atención por el número de escoltas y vehículos que lo acompañaban, una medida tomada luego de que en febrero él y Ángela Aguilar quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento armado en Villanueva.

Nodal cantó por dos horas, pero su seguridad llamó la atención

De acuerdo con reporteros del programa Ventaneando, Christian Nodal cantó por dos horas y se retiró de la feria alrededor de las 5 de la mañana.

Su retiro llamó la atención por el número de escoltas y vehículos que lo acompañaban.

A su paso, el esposo de Ángela Aguilar -de 22 años de edad-, no se detuvo, ni siquiera para enviarle un saludo a sus fans desde las cámaras que apuntaba en su dirección.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Tal acción no se interpretó como un desaire hacia la prensa sino como una postura firme que advierte que no hablará de la polémica que actualmente protagoniza.

Nodal, no abordará los rumores de una supuesta separación con Ángela Aguilar por el escándalo que generó su video musical, “Un vals”.

Christian Nodal refuerza seguridad por hechos violentos en Zacatecas

Christian Nodal salió de Zacatecas para dirigirse a Aguascalientes, donde ofreció un concierto como parte de las actividades de la Feria Nacional de San Marcos.

Christian Nodal se trasladó bajo estricta vigilancia. Iba solo debido a que su esposa se quedó con su abuela con motivo de su cumpleaños, se informó en el programa de Pati Chapoy -de 76 años de edad-.

“Llegó con un dispositivo de seguridad muy nutrido” Rosario Murrieta. Ventaneando

La medida habría sido tomada por la balacera que el cantante presenció en Zacatecas junto a su esposa en febrero de este año.

Aquel mes, el matrimonio quedó atrapado en medio de un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales y civiles cerca del rancho “El Soyate” en Villanueva, Zacatecas.

Nodal dijo haberse tirado al suelo mientras que veía a su esposa sentir mucho miedo.