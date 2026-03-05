La cantante mexicana Ángela Aguilar negó rumores sobre un supuesto retiro musical y explicó las razones detrás de su reciente silencio ante comentarios y especulaciones.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí”. Ángela Aguilar

La artista, hija de Pepe Aguilar, aclaró la situación luego de compartir reflexiones personales que fueron interpretadas por algunos usuarios como una señal de alejamiento.

En un nuevo mensaje publicado en su canal de WhatsApp, la esposa de Christian Nodal aseguró que continúa enfocada en su carrera y en metas profesionales claras.

Ángela Aguilar niega su retiro y explica por qué guardó silencio ante rumores

La cantante explicó que su reciente decisión de reducir actividad en redes sociales busca priorizar bienestar emocional, vida personal y tiempo con su familia, sin abandonar su carrera.

Tras publicar una reflexión sobre cuidar su corazón y aprender a construir un hogar, algunos seguidores interpretaron sus palabras como señal de retiro temporal de los escenarios.

Ángela Aguilar (WhatsApp | Ángela Aguilar)

Ante esas versiones, la intérprete utilizó su canal de WhatsApp para aclarar que no planea abandonar la música y que mantiene objetivos profesionales claros.

Ángela Aguilar también compartió una fotografía tomada después de entrenar en el gimnasio, con la que aseguró demostrar disciplina y preparación para sus próximos proyectos.

En su mensaje reflexionó sobre el entorno mediático, señalando que el espectáculo puede convertir el ruido y la distorsión en entretenimiento cuando la verdad resulta incómoda.

La cantante explicó que muchas veces prefiere no responder a polémicas públicas, pues considera que no todas las críticas o versiones merecen convertirse en una discusión pública.