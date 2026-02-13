Los familiares de Pepe Aguilar estaban en El Soyate durante operativo, revela Gobierno de Zacatecas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, dio más detalles sobre los hechos ocurridos cerca del racho El Soyate.

Gobierno de Zacatecas confirma que familiares de Pepe Aguilar estaban en El Soyate durante operativo

Mediante una conferencia de prensa, Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que familiares de Pepe Aguilar estaban en El Soyate.

El funcionario aclaró también que el ataque no fue contra de la familia Aguilar, aunque sí se les brindó protección durante el operativo.

“Personas de la familia Aguilar, se encontraban en las inmediaciones de El Soyate. En transito o no, esa información la desconocemos...¿se les brindó protección? sí. Se resguardó toda el área de El Soyate, incluidas las fincas y los ranchos de la familia Aguilar.” Rodrigo Reyes Mugüerza

#LoÚltimo 🔴Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de #Zacatecas, confirmó que integrantes de la familia Aguilar se encontraban en las inmediaciones de El Soyate al momento en que policías estatales fueron atacados.



Sobre la identidad de los familiares presentes en el área, el secretario evitó confirmar nombres específicos.

“Bueno, la verdad es que la información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona en ese momento no la tenemos disponible en este momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer de manera oportuna y de manera veraz.” Rodrigo Reyes Mugüerza

La puntualización del Secretario General de Gobierno de Zacatecas se da luego de que se difundiera una primera versión que apuntaba un ataque directo escoltas de Pepe Aguilar, mientras el cantante iba al aeropuerto.

Reyes Mugüerza explicó que se llevó a cabo un operativo en el municipio de Tabasco donde se detuvo a “El Braca”, jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tabasco.

De acuerdo con el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, al momento de la detención también se arrestó a tres personas “generadoras de violencia” que operaban en las zonas de Tabasco y Villanueva.

Luego de ser detenidos, fueron trasladados custodiados por un convoy hacia la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Fue en ese momento cuando ocurrió la agresión. En entrevista con Ventaneando, Rodrigo Reyes Mugüerza mencionó:

“En ese momento es cuando se da la explosión o la agresión en contra del convoy que estaba trasladando al jefe de plaza específicamente en contra de una unidad de la policía estatal de Zacatecas, de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, pero no fue una agresión en contra del personal de seguridad, de las escoltas de la familia Aguilar, o en contra de cualquier integrante de la familia Aguilar, que es una familia icónica de aquí de Zacatecas.” Rodrigo Reyes Mugüerza

Las especulaciones sobre lo ocurrido cerca del rancho El Soyate aumentaron al señalarse que integrantes de la familia Aguilar, incluida Ángela Aguilar, estaba transitando por la zona.

Al respecto, Reyes Mugüerza declaró:

“No por la carretera, por la carretera no, pero seguramente por uno de los caminos aledaños. Digamos que hay una carretera troncal y alrededor hay bastantes entradas, salidas que van rumbo a estas comunidades cercanas a la carretera principal. Pero sí se encontraban circulando en el área, pero no en esta carretera en donde fue la agresión.” Rodrigo Reyes Mugüerza

Balacera en rancho El Soyate de Pepe Aguilar en Zacatecas (Michelle Rojas)

Familiares de Pepe Aguilar fueron trasladados al aeropuerto, revela Gobierno de Zacatecas

Rodrigo Reyes Mugüerza aclaró si los familiares de Pepe Aguilar fueron trasladados al aeropuerto.

“Sí, fueron acompañados al aeropuerto por personal de la policía estatal y también por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con el Ejército y la Guardia Nacional. (…) Pero para responder puntualmente su pregunta si fueron acompañados al aeropuerto con personal de seguridad." Rodrigo Reyes Mugüerza

Asimismo, el Secretario General de Gobierno de Zacatecas reiteró que no le correspondía precisar qué integrantes estaban presentes: