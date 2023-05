¿Quién es Pepe Aguilar, el papá de Ángela Aguilar que siempre sí cayó en los corridos tumbados?

Un par de años atrás, Pepe Aguilar y Natanael Cano, pionero de los corridos tumbados, protagonizaron un intercambio de fuertes declaraciones.

Al final, tanto Pepe Aguilar como Natanael Cano reconocieron que se dejaron llevar por los prejuicios y la falta de información, ofreciéndose disculpas y hasta mostrándose dispuestos a colaborar juntos.

Pepe Aguilar no tuvo de otra que caer en el encanto de los corridos tumbados cantando “Ella Baila Sola”

Pepe Aguilar parece haber cambiado tanto de actitud respecto a los corridos tumbados, que hasta ya se le vio cantando ‘Ella baila sola’ de Peso Pluma.

José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, es un cantante, productor y empresario de 54 años de edad, nacido en San Antonio, Texas, el 7 de agosto de 1968.

Pepe Aguilar es parte de la Dinastía Aguilar, fundada por las leyendas de la música y del cine mexicano:

Esto hizo que la incursión de Pepe Aguilar en la música fuera inevitable, pues incluso su nacimiento se dio durante una gira de sus padres.

Al respecto, el cantante ha comentado:

“El haber nacido durante una gira, y haber estudiado mi oficio en el camino le ha dado una filosofía muy particular a mi trayectoria... Podría decir que me crié entre conciertos, porque me pasé la mayor parte de mi niñez en los espectáculos de mis padres”.

Pepe Aguilar