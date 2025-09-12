El conflicto entre Sandra Cuevas y el periodista Carlos Jiménez o C4 Jiménez sigue en ascenso y ahora la exalcaldesa va a denunciarlo formalmente por diversos presuntos delitos como difamación y violencia de genero.

El motivo es por haber revelado una fotografía en la que aparece dándose un beso con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko, presunto líder de La Chokiza, quien fue detenido el 10 de septiembre por la Marina, en Ecatepec, Estado de México, señalado de ser un importante generador de violencia.

Aunque Sandra Cuevas dijo que no niega su vínculo con el líder de La Chikiza, al hombre se le señala de cometer diversos delitos mediante dicha organización.

“Por difundir imágenes de mi persona con alguien mas, besándome o como sea…. Un beso con el que yo quiera no es un delito… yo me levanto y me acuesto con quien quiera” Sandra Cuevas

Q DICE @SandraCuevas_ q LA DIFAMO y LA VIOLENTO por SER MUJER

Según ella, difundir sus imágenes con el líder del gpo criminal La Chokiza, es violencia.

Sin idea, dice q viola la Ley Olimpia.

Ella se lucía por todos lados con un tipo ya encarcelado por @SSPCMexico y @SEMAR_mx pic.twitter.com/coWRj9bV4F — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 12, 2025

Sandra Cuevas confirma vínculo con El Choko

La política ahora ligada a Movimiento Ciudadano ha dicho que no pregunta a las personas con las que se relaciona si tienen antecedentes penales o de dónde proviene su dinero y que por lo tanto no iba a negar su vínculo de amistad y laboral con Alejandro Gilmare Mendoza.

Sandra Cuevas dijo que C4 Jiménez es misógino pues lleva más de un año violentándola y señaló que a ella la han tachado de violenta por responderle, por lo que ahora buscará denunciarlo de manera formal.

“Lleva un año violentándome, el señor es misógino… por esa razón voy a iniciar una denuncia formal en contra de él… violencia hacia las mujeres, porque si Sandra Cuevas contesta las agresiones entonces Sandra Cuevas es la violenta. No me voy a dejar de ningún hombre” Sandra Cuevas

¿Cómo surgió el conflicto entre Sandra Cuevas y Carlos Jiménez?

Este episodio de denuncia viene de un señalamiento de C4 Jiménez tras decir que las amistades de Sandra Cuevas son delincuentes.

Sandra Cuevas lo había negado en diversas ocasiones, pero pronto llegó la detención de El Choko.

El conflicto también ha sido por adjudicar un muerto en una mega rodada convocada por ella situación que la política ha negado.

En el pasado Carlos Jiménez también había denunciado cercanía de Sandra Cuevas con gente de la Union Tepito en videos en los que parecía bailando en días de mayo cuando había desaparecido por días de las redes sociales.

¿Conflicto entre Sandra Cuevas y Carlos Jiménez es por un hombre?

La exalcaldesa de Cuauhtémoc había amenazado al periodista para que le “baje de huevos” si no quería que revelara la identidad de un supuesto hombre con el que tiene intimidad.

C4 Jiménezla calificó de “churpia” y dijo que no haría caso a sus amenazas, ahora Sandra Cuevas ha optado por la denuncia formal.