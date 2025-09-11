La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no escondió su relación con Alejandro Gilmare Mendoza, alias 'El Choko’, luego de que el periodista Carlos ‘C4′ Jiménez revelara su detención.

Este miércoles, C4 Jiménez informó que El Choko, señalado como líder del grupo criminal La Chokiza, había sido capturado por autoridades.

Lejos de deslindarse, Cuevas compartió en su cuenta de X la publicación del periodista, en la que se le relaciona directamente con el presunto líder delictivo del Estado de México.

C4 Jiménez acusa que El Choko organizó rodada y otros eventos de Sandra Cuevas en CDMX

La tarde de este 10 de septiembre, C4 Jiménez informó sobre la detención de Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko.

En su publicación, C4 Jiménez señaló que El Choko, a quien identificó como líder de ‘La Chokiza’, presumía su cercanía con Sandra Cuevas y con Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec —principal zona de operación del grupo criminal.

Incluso, Jiménez aseguró que Gilmare Mendoza asistió a la presentación de “partido político” de Sandra Cuevas, así como que la ayudó a organizar algunos eventos y la reciente rodada en la Ciudad de México, en la que murió atropellado un joven.

Sandra Cuevas comparte publicación de C4 Jiménez por detención de El Choko (Especial)

¿Cuál es la relación entre Sandra Cuevas y El Choko?

Fotos y videos difundidos en redes sociales confirman el vínculo entre Sandra Cuevas y El Choko.

Un video reciente publicado en redes sociales muestra a Sandra Cuevas bailando con Alejandro Gilmare Mendoza.

Asimismo, la propia ex alcaldesa de Cuauhtémoc ha compartido diversas fotos en las que aparece acompañada de El Choko y otras personas.

Si bien Cuevas Nieves inicialmente negó que las acusaciones que la vinculan a integrantes del crimen organizado tengan fundamento, ahora parece que esto acabó.

A la fecha, no está claro cuál es el grado del vínculo entre Sandra Cuevas y El Choko, dado que no existe una acusación formal ni investigaciones en torno a la ex funcionaria.

La Chokiza es relacionada con delitos como narcomenudeo, narcotráfico, extorsión, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, despojo de predios, entre otros.