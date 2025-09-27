El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, revivió un video de Sandra Cuevas, en el que está hablando de Giovanni Mata, alias 'El Topo‘.

En la grabación, Sandra Cuevas hace mención directa de Giovanni Mata, de quien aceptó trabajó para ella durante su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Giovanni Mata, alias 'El Topo‘, fue detenido el 26 de septiembre de 2025 por autoridades de la Ciudad de México (CDMX), acusado de estar vinculado al grupo delictivo de La Unión Tepito.

C4 Jiménez revive video de Sandra Cuevas hablando de ‘El Topo’ (Mario Jasso / Mario Jasso)

A través de sus redes sociales, el periodista C4 Jiménez revivió un video de Sandra Cuevas, el cual fue una transmisión en vivo en donde aceptó que tuvo una relación cercana con Giovanni Mata, alias 'El Topo‘.

En el video, Sandra Cuevas admitió que metió a trabajar a 'El Topo‘ a la alcaldía Cuauhtémoc.

“Fue mi empleado (Giovanni Mata), le cambié la vida. Le enseñé a trabajar, le enseñé a ser líder. Le di una posición; una posición no porque yo sea nadie, sino porque tú enseñas a trabajar a la gente, a cómo meterse al territorio, cómo debes atender a los demás para tener arraigo. Lo transformé, lo pulí“. Sandra Cuevas

De acuerdo con Sandra Cuevas, la relación entre ella y 'El Topo‘ habría terminado en malas condiciones, pues aseguró que esperaba que Dios “no se lo pusiera otra vez” en su vida.

Además, la exalcaldesa de Cuauhtémoc llamó a Giovanni Mata “traidor y mugroso”, aseverando que cuando una relación termina “debes quedarte con lo bueno” y no oponerte a esto.