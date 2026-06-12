Erik Zertuche López, hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave, fue secuestrado por un grupo armado junto con otro funcionario estatal en el municipio de Ensenada, Baja California; el hecho ya es investigado por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como Erik Zertuche López y José Héctor Olivero Carabita, ambos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California.

Los funcionarios regresaban de un operativo realizado en San Quintín cuando fueron interceptados por sujetos armados en la delegación de Punta Colonet.

Comando armado interceptó a funcionario del IMOS, Erik Zertuche López e hijo de Rocío López Gorosave

La agresión ocurrió la noche del 10 de junio, cuando al menos 15 hombres encapuchados y armados, que se desplazaban en varios vehículos, cerraron el paso a la unidad oficial en la que viajaban los inspectores; entre ellos Erik Zertuche López, hijo de la diputada morenista Rocío López Gorosave.

Versiones preliminares señalan que incluso se realizaron disparos contra el vehículo antes de que los trabajadores fueran sometidos y llevados por la fuerza tras salir de Punta Colonet en Ensenada, Baja California.

Secuestran al hijo de la diputada morenista, Rocío López Gorosave (Especial )

Hasta el momento, ni la diputada Rocío López Gorosave ni la gobernadora de Baja California han emitido un posicionamiento público sobre los hechos; sin embargo, el gobierno estatal confirmó la privación ilegal de la libertad de los funcionarios y aseguró que mantiene coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que se desplegaron acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de las víctimas, que incluye al hijo de Rocío López Gorosave: Erik Zertuche López.

Mientras tanto, el caso ha generado preocupación por la seguridad de servidores públicos en la región de Baja California y por el contexto de violencia que persiste en distintas zonas del estado.