Para avivar la polémica, Sandra Cuevas compartió una foto polaroid creada por Gemini, en donde está abrazada del periodista Carlos Jiménez (C4).

Sandra Cuevas y Carlos Jiménez han protagonizado recientes encuentros tensos, ya que el periodista no ha dudado en exhibir a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc por múltiples actos, como su vínculo con el recién detenido Alejandro Gilmare Mendoza ‘El Choko’, líder de La Chokiza.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc amenazó con denunciar a C4 Jiménez por divulgar la fotografía donde ella y El Choko comparten un beso; no obstante, no negó la relación “laboral y de amistad” que sostuvo con el delincuente, aunque posteriormente se confirmó que era su pareja.

Sandra Cuevas comparte polaroid de Gemini con Carlos Jiménez

Carlos Jiménez ha continuado con las revelaciones del vínculo entre Sandra Cuevas y ‘El Choko’, tanto fotografías como videos de su relación.

Esto no ha gustado nada a Sandra Cuevas, quien tras acusar de difamación y violencia de género al periodista, quiso volver a mandarle un mensaje.

Esta vez la ex alcaldesa de Cuauhtémoc publicó la viral polaroid de Gemini en donde se le ve posando junto a Carlos Jiménez, completamente abrazados. La publicación incluye un emoticón de molestia de Sandra Cuevas.

Aunque la fotografía es falsa, Sandra Cuevas quiso enviar un mensaje de lo fácil que es crear imágenes hoy en día con la inteligencia artificial, sugiriendo que el material compartido por Carlos Jiménez sobre ella, tampoco es la realidad.