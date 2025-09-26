Oscar Giovanni Mata, ex funcionario de la Cuauhtémoc y amigo de Sandra Cuevas, fue detenido por presuntos vínculos con La Unión Tepito; te decimos quién es él.
De acuerdo con la información, Oscar Giovanni Mata fue detenido el en un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX).
¿Quién es Oscar Giovanni Mata?
Oscar Giovanni Mata fue detenido por elementos de la policía de CDMX mientras se encontraba bajo posesión de drogas, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Según imágenes divulgadas por C4 Jimenez, Oscar Giovanni Mata Montes fue amigo de Sandra Cuevas y funcionario cuando fue alcaldesa de Cuauhtémoc.
¿Qué edad tiene Oscar Giovanni Mata?
Oscar Giovanni Mata tiene 31 años de edad.
¿Oscar Giovanni Mata está casado?
No hay información pública sobre el estado civil de Oscar Giovanni Mata.
¿Oscar Giovanni Mata tiene hijos?
Se desconoce si Oscar Giovanni Mata tiene hijos.
¿Qué estudió Oscar Giovanni Mata?
La trayectoria académica de Oscar Giovanni Mata es conocida.
¿Cuál es la trayectoria de Oscar Giovanni Mata?
Oscar Giovanni Mata fue director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc, presuntamente durante la administración de Sandra Cuevas, con quien habría desarrollado una amistad.
Recientemente se dio a conocer que Oscar Giovanni Mata está vinculado directamente con “El Manzanas”, uno de los principales líderes de La Unión Tepito, cuyas operaciones se concentran en la CDMX.
Oscar Giovanni Mata, amigo de Sandra Cuevas, fue detenido por vínculos con La Unión Tepito
De acuerdo con la información, Oscar Giovanni Mata fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero por policías de la CDMX y tras la revisión de protocolo le encontraron:
- 10 bolsitas con posible marihuana
- 300 gramos de la misma hierba a granel
- 63 envoltorios con aparente cocaína
- 48 bolsitas con la misma sustancia
- Una bolsa con posible crystal
- Un teléfono celular
- Dinero en efectivo
Las autoridades determinaron que Oscar Giovanni Mata podría ser parte de La Unión Tepito y luego de que se dio su detención, en redes sociales comenzó a circular que es “amigo” de Sandra Cuevas.