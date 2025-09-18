Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo en conferencia de prensa que sólo declarará sobre Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, ante las autoridades competentes; los detalles.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas fue cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho C4 Jiménez en su contra, pero la ex alcaldesa dijo que solo hablaría del tema frente a las autoridades.

C4 Jiménez insiste que no teme a denuncia de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas asegura que solo hablará sobre C4 Jiménez ante las autoridades

La ex alcaldesa Sandra Cuevas adelantó en conferencia que sólo declarará sobre C4 Jiménez ante autoridades, pues así se debe hacer frente a un conflicto entre un político y un medio de comunicación.

“Todo lo que yo vuelva a hablar sobre Carlos Jiménez va a ser ante la autoridad competente”. Sandra Cuevas

Frente a los cuestionamientos de las pruebas para desmentir a C4 Jiménez, Sandra Cuevas dijo que lo que tenga que decir lo dirá ante las autoridades, pues no le gustan los chismes, “la gente mitotera y argüendera”.

“No es así como se debe de llevar a cabo esta lucha, a la gente se le debe poner en su lugar ante las autoridades competentes”. Sandra Cuevas

Cabe recordar que este conflicto surgió luego de que C4 Jiménez compartió una foto de Sandra Cuevas dándose un beso con el líder de La Chokiza y señalando sus vínculos con el crimen organizado.

C4 Jiménez critica a Sandra Cuevas por “dar vueltas” y no mostrar pruebas para desmentirlo

A través de redes sociales, C4 Jiménez criticó a la ex alcaldesa Sandra Cuevas por no desmentir todas las aseveraciones que el periodista ha hecho en su contra y haber ocupado “la clásica” para zafarse de los cuestionamientos.

“LA CLÁSICA! Sandra Cuevas dijo una y otra vez que yo mentía y que me pagaban por difamarla. Según ella no le daba miedo sostenerlo. Nunca pudo desmentirme. Hoy que se le pidió mostrar pruebas de sus aseveraciones, salió con que ya no va a hablar, que irá con autoridades correspondientes”. C4 Jiménez