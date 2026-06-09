La Unión Europea ordenó este martes 9 de junio de 2026 a Meta Platforms conceder a los chatbots de inteligencia artificial de la competencia acceso gratuito a WhatsApp Business, en una medida destinada a evitar posibles prácticas antimopolicas en el sector tecnológico.

La decisión fue tomada por las autoridades europeas de competencia tras las denuncias presentadas por diversas empresas de inteligencia artificial, entre ellas:

The Interaction Company, desarrolladora del asistente de IA Poke.com, compañía californiana

Startup francesa Agentik

Además de un competidor español que también habría enfrentado cobros para acceder a la plataforma.

Las investigaciones contra Meta continúan para determinar si las restricciones impuestas al acceso de asistentes de IA de terceros a WhatsApp vulneran la legislación comunitaria en materia de competencia.

¿Por qué la Unión Europea obligó a Meta a abrir WhatsApp Business a la competencia?

En un comunicado, la Comisión Europea explicó que la medida busca evitar que Meta tenga una conducta que, “a primera vista, infringe las normas de competencia de la Unión Europea” provoque daños graves e irreparables en un mercado que continúa expandiéndose rápidamente.

La autoridad europea recordó que en diciembre de 2025 abrió una investigación relacionada con la nueva estrategia de Meta, la cual consistía en bloquear el acceso a WhatsApp a proveedores de inteligencia artificial distintos de Meta AI.

Posteriormente, en febrero de 2026, la Comisión emitió un pliego de cargos en el que concluyó de manera preliminar que podrían ser necesarias medidas cautelares para impedir que la estrategia de Meta afectara de forma irreversible la competencia en el mercado.

Más tarde, en abril de 2026, el organismo presentó un pliego de cargos complementario en el que expresó su intención de ordenar a Meta restablecer el acceso de asistentes de inteligencia artificial de terceros a WhatsApp.

Meta podría recibir una multa millonaria por restringir el acceso a WhatsApp Business

La Comisión Europea advirtió que Meta podría enfrentar una multa millonaria si incumple la orden de abrir WhatsApp Business a los chatbots de la competencia.

La sanción podría aplicarse si la investigación concluye que la compañía actuó de manera deliberada o negligente al contravenir las medidas cautelares impuestas por las autoridades europeas.

De acuerdo con la normativa comunitaria, la multa podría alcanzar hasta el 10 por ciento del volumen total de negocios registrado por la empresa durante el ejercicio anterior a la infracción.

Además, para garantizar el cumplimiento de la decisión, la Comisión Europea también podría imponer multas coercitivas diarias equivalentes a hasta el 5 por ciento del volumen medio de negocios diario del ejercicio anterior.

La resolución representa uno de los movimientos regulatorios más relevantes de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial y competencia digital, en momentos en que las grandes tecnológicas buscan consolidar su posición en el mercado de asistentes impulsados por IA.