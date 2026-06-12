Claudia Sheinbaum reaccionó a los abucheos e insultos que recibió Ricardo Salinas Pliego durante el primer partido del Mundial 2026.

Desde la conferencia del 12 de junio, la presidenta aseguró que la realidad es diferente a lo que se ve en redes sociales aunque “hay quien se lo cree…se creen sus mentiras”.

Asimismo, resaltó que hay quienes pagan bots, como Ricardo Salinas Pliego, que terminan por creer que la popularidad que fabrican es real.

“Se mostró eso ayer (11 de junio), que lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven las mexicanos y los mexicanos, luego hay quien se lo cree” Claudia Sheinbaum

Salinas Pliego cree en su popularidad fabricada, asegura Sheinbaum

Luego de los abucheos e insultos que recibió Ricardo Salinas Pliego en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es el resultado de creer la popularidad que fabrica con bots.

La presidenta resaltó que “ciertas personas” se creen las mentiras que fabrican con bots, que olvidan que pagan millones de pesos para que hablen bien de ellos, pero se les olvida que esa popularidad en verdad no la tienen.

“Es esta visión de ciertas personas que se creen las mentiras de las redes, se creen sus propios bots. Pagan millones y millones de pesos para que haya robots en las redes para que hablen bien de la persona y entonces creen que en efecto esa es la popularidad que tienen pero no, no es así” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, resaltó que la única forma que se tiene “para no irse a la estratosfera” es estar siempre cerca del pueblo.

“Hay que estar cerca del pueblo siempre…cuando gobiernas para el pueblo, cuando el pueblo manda, no te equivocas… hay que estar cerca del pueblo siempre para no irse a la estratosfera” Claudia Sheinbaum

El pueblo de México está contento, asegura Sheinbaum ante críticas por el Mundial 2026

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que el pueblo de México “está contento” a pesar de las críticas que ha recibido su gobierno por la oposición en el marco del Mundial 2026.

“Hay muchos que los timan pero la realidad es otra, el pueblo de México está contento” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que aunque sus detractores, como Ricardo Salinas Pliego, querían mostrar que en México no hay gobernabilidad.

Sin embargo, los extranjeros están obteniendo una imagen de alegría y cultura, a pesar de las manifestaciones que se realizaron cerca del Estadio Banorte.