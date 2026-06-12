Isaac del Toro se ubicó en el lugar 10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 7 ganada por Maxim Van Gils. El mexicano llegó en el lugar 20 y está a 3.22 segundos del líder.
Luke Tuckwell es el nuevo líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tras llegar tercero en la Etapa 6.
Isaac del Toro en la Etapa 6 del UAE del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó en el lugar 20 de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en la primera jornada de montaña.
Isaac del Toro y Paul Seixas atacaron en la montaña en busca de mejorar su posición en la clasificación general.
¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 6?
Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:
- Luke Tuckwrll
- Bruno Armirail
- Guillaume Martin guyonnet
- Matteo Jorgenson
- Christian Rodríguez
- Félix Parra
- Paul Seixas
- Juan Ayuso
- Mattias Skjelmose
- Isaac del Toro
Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 está por decidirse y este sábado 13 de junio en la Etapa 7, Isaac del Toro va por el podio.
La Etapa 7 contempla seis puertos categorizados y final en alto. Desde La Bridoire hasta Grand Colombier, con 133.6 kilómetros.
A 22 km de meta se corona el Col de Richemond, pero lo interesante espera más adelante con el puerto fuera de categoría de Grand Colombier. Un día para escaladores de verdad.