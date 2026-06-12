Isaac del Toro se ubicó en el lugar 10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 7 ganada por Maxim Van Gils. El mexicano llegó en el lugar 20 y está a 3.22 segundos del líder.

Luke Tuckwell es el nuevo líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tras llegar tercero en la Etapa 6.

Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro en la Etapa 6 del UAE del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó en el lugar 20 de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en la primera jornada de montaña.

Isaac del Toro y Paul Seixas atacaron en la montaña en busca de mejorar su posición en la clasificación general.

¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 6?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Luke Tuckwrll Bruno Armirail Guillaume Martin guyonnet Matteo Jorgenson Christian Rodríguez Félix Parra Paul Seixas Juan Ayuso Mattias Skjelmose Isaac del Toro

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 está por decidirse y este sábado 13 de junio en la Etapa 7, Isaac del Toro va por el podio.

La Etapa 7 contempla seis puertos categorizados y final en alto. Desde La Bridoire hasta Grand Colombier, con 133.6 kilómetros.

A 22 km de meta se corona el Col de Richemond, pero lo interesante espera más adelante con el puerto fuera de categoría de Grand Colombier. Un día para escaladores de verdad.