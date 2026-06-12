Isaac del Toro se ubicó en el lugar 10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 7 ganada por Maxim Van Gils. El mexicano llegó en el lugar 20 y está a 3.22 segundos del líder.

Luke Tuckwell es el nuevo líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tras llegar tercero en la Etapa 6.

Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro en la Etapa 6 del UAE del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó en el lugar 20 de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en la primera jornada de montaña.

Isaac del Toro y Paul Seixas atacaron en la montaña en busca de mejorar su posición en la clasificación general.

¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 6?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

  1. Luke Tuckwrll
  2. Bruno Armirail
  3. Guillaume Martin guyonnet
  4. Matteo Jorgenson
  5. Christian Rodríguez
  6. Félix Parra
  7. Paul Seixas
  8. Juan Ayuso
  9. Mattias Skjelmose
  10. Isaac del Toro

Perfil y recorrido de la Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 está por decidirse y este sábado 13 de junio en la Etapa 7, Isaac del Toro va por el podio.

La Etapa 7 contempla seis puertos categorizados y final en alto. Desde La Bridoire hasta Grand Colombier, con 133.6 kilómetros.

A 22 km de meta se corona el Col de Richemond, pero lo interesante espera más adelante con el puerto fuera de categoría de Grand Colombier. Un día para escaladores de verdad.