La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), emitió un comunicado por medio del cual se pronunció sobre la detención de dos de sus integrantes durante una protesta en la CDMX.

“(UAM) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos este día en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde fueron detenidos Grehidi Miney Burguete Domínguez y Rafael Gama González” UAM

En el desplegado, la casa de estudios expresó su preocupación por las detenciones de dos personas que dijo, se han identificado como miembros de su comunidad universitaria.

Cabe destacar que en el marco de la inauguración del Mundial 2026, la tarde del jueves 11 de junio estudiantes de la UAM Xochimilco y otras instituciones educativas, se manifestaron en contra del evento.

UAM lamenta detención de dos integrantes de su comunidad universitaria

Durante la inauguración del Mundial 2026, se destó un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en las cercanías del Estadio Banorte.

En el incidente ocurrido sobre avenida del Imán, un par de personas que han sido identificadas como estudiantes de la UAM Xochimilco, fueron detenidos de forma violenta:

Grehidi Miney Burdette Dominguez

Rafael Gama González

Debido a los hechos, la UAM emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y pidió que el caso se desarrolle en “estricto apego al marco legal”, así como al debido proceso y con respeto a la dignidad humana.

Ante la detención de integrantes de nuestra comunidad universitaria, la UAM demanda transparencia, respeto al debido proceso y garantías para la integridad física y psicológica de las personas involucradas.#UAM #soyUAM pic.twitter.com/8APOnWAamp — UAM (@lauammx) June 12, 2026

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