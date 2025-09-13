El líder de “la Chokiza”, Alejandro N, mejor conocido como “el Choko” y pareja de Sandra Cuevas, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, mejor conocido como el penal del Altiplano.

El miércoles 10 de septiembre, “el Choko” fue detenido en Plaza Las Américas, mientras comía con su familia, sin embargo, iba a ser liberado, aunque fue reaprehendido.

Tras darse a conocer la detención de “el Choko”, señalado de diversos delitos como extorsión y narcomenudeo, también se dio a conocer que es pareja de Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

Trasladan a El Choko, pareja de Sandra Cuevas, al penal del Altiplano

Fue alrededor de las 18:00 horas del viernes 12 de septiembre que “el Choko” fue trasladado al Altiplano desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en un fuerte convoy.

El convoy que contaba con diversos elementos policiales consistía en 15 vehículos, entre ellos unidades blindadas de la Guardia Nacional, en los que trasladan a el Choko hacia el penal del Altiplano.

Se sabe que tras su llegada al Penal del Altiplano de máxima seguridad, el Choko será puesto a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica.

De momento, Sandra Cuevas no se ha pronunciado sobre el traslado de “el Choko” al penal del Altiplano, quien es un objetivo prioritario tanto a nivel municipal, estatal como federal.

Así avanza el convoy que traslada a Alejandro “N”, alías “El Choko”; está acusado de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, entre otros delitos.

pic.twitter.com/3h9L75fe9g — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) September 13, 2025

Arresto de El Choko deriva en otras detenciones, entre ellas su pareja y no sería Sandra Cuevas

La detención de El Choko, pareja de Sandra Cuevas, fue realizada por autoridades federales, como dio a conocer el Gabinete de Seguridad poco después de iniciar su traslado al Penal del Altiplano.

Acorde con su mensaje, el arresto de El Choko fue parte de un operativo del Mando Unificado Oriente, que también incluyó la detención de otras 13 personas, entre ellas, quien se presume es su pareja.

La presunta pareja oficial de El Choko fue detenida la madrugada del viernes 12 de septiembre y fue identificada como Juana Ivette N, aunque Sandra Cuevas confirmó su relación con el presunto criminal.

Los presuntos colaboradores de el Choko fueron detenidos por el delito de despojo, ya que las autoridades aseguraron 72 inmuebles en los siguientes municipios del Estado de México:

Tultitlán

Nezahualcóyotl

Acolman

Ecatepec