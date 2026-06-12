Clara Brugada afirmó que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y el gobierno de México terminaron con “¡Misión cumplida!“ con la inauguración del Mundial 2026.

Tras meses de preparativos técnicos y operativos, Clara Brugada calificó como un éxito total la organización de la ceremonia inaugural en CDMX, en donde dijo se demostró la capacidad logística ante la comunidad internacional.

“¡Misión cumplida! Esta ciudad y el gobierno de México trabajaron de la mano para que hoy se pudieran entregar buenos resultados”. Clara Brugada

Esto luego de que autoridades de la CDMX confirmaran que se registraron más de 500 mil visitantes a las distintas actividades en donde disfrutar del partido México vs Sudáfrica.

CDMX estuvo a la altura de la inauguración del Mundial 2026: Clara Brugada

Clara Brugada aseguró que la CDMX se consolidó como una sede de excelencia tras la inauguración del Mundial 2026, un evento que marcó el inicio de la máxima fiesta deportiva en territorio nacional.

La jefa de gobierno agradeció a todas las instituciones y corporaciones de seguridad que participaron en las distintas actividades, brindando orden a los más de 500 mil asistentes que se dieron cita para disfrutar de ellas.

Por ello, exaltó la valentía y entrega de los policías de CDMX, cuya disciplina garantizó un entorno seguro para el flujo masivo de personas.

Brugada señaló que este despliegue fue fundamental para que la CDMX se mostrara como un espacio abierto a todas las naciones y culturas del mundo.

La jefa de gobierno invitó a la población a seguir disfrutando de la oferta cultural y deportiva que CDMX tiene para ofrece durante el Mundial.

Así, reiteró que la CDMX “estuvo a la altura“ de todo lo que demandó ser anfitriones de la inauguración del Mundial 2026.

“La Ciudad de México estuvo a la altura de este acontecimiento mundial”. Clara Brugada