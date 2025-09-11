Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, presunto líder de La Chokiza y amigo de Sandra Cuevas y Azucena Cisneros fue detenido por autoridades federales en una plaza comercial de Las Américas, Ecatepec, Estado de México.

El hombre era un objetivo prioritario no solo nivel Valle de México sino a nivel nacional, por lo que fue detenido por el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar Garcia Harfuch.

A Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, presunto líder de La Chokiza se le señala de diversos delitos y de ser un importantes generador de violencia en Ecatepec, Estado de México y municipios vecinos. Por ello te contamos más de este personaje:

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, con Sandra Cuevas (Captura de pantalla )

¿Quién es Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, era un objetivo prioritario de las autoridades federales ya que lo consideraron un generador de violencia en Ecatepec, Estado de México y otros municipios de la entidad.

¿Qué edad tiene Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

Se desconoce si Alejandro Gilmare Mendoza El Choko, está casado pero se sabe que sí tiene hijas.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

Ese dato se desconoce, únicamente se sabe que tiene 37 años de edad pero no su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

En redes sociales El Choko ha señalado que tiene hijas, ello lo reveló para justificar por qué se presentó a una zona de Ecatepec donde hubo balazos.

HASTA el CHOKO SUFRE por LA DELINCUENCIA en @Ecatepec

Así se llevaron sus “escoltas” armados, al jefe de La Chokiza.

Dice q tirotearon su casa con sus hijas.

Fueron 10 minutos de balazos…y la municipal no detuvo a nadie.

Y eso q @azucenacisneros es su amiga.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/OsG0O4pQ5a — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 7, 2025

¿Qué estudió Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

Se desconocen los estudios formales de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, no obstante, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, por lo que no tendría estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko?

A Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, se le señala como líder de La Chokiza, un grupo criminal dedicado a actividades como:

Narcomenudeo

Despojo de viviendas

Extorsión

Cobro de piso

De acuerdo con una investigación de NMás sobre cobros abusivos por préstamos, El Choko fue en el pasado un policía ministerial en el Estado de México.

En fotos se le ha visto cerca personajes como Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y Azucena Cisneros, actual presidenta municipal de Ecatepec, Estado de México.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, con Azucena Cisneros (Captura de pantalla )

Detienen a Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, líder de La Chokiza

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, líder de La Chokiza, fue detenido este 10 de septiembre en una plaza comercial de Ecatepec.

Su detención se suma a la de dos presuntos integrantes de La Chokiza detenidos una semana antes.

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, tiene antecedentes por una detención previa en CDMX por portación de armas.