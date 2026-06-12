México conquistó las portadas de la prensa internacional tras la inauguración del Mundial 2026.

Periódicos de Estados Unidos, Europa y América Latina dedicaron espacios destacados al arranque de la máxima fiesta del futbol, celebrada en la Ciudad de México.

Medios de todo el mundo resaltaron tanto el espectáculo inaugural como la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido que abrió la Copa del Mundo 2026.

Mientras algunos diarios enfocaron su cobertura en el ambiente deportivo y el resultado del encuentro, otros analizaron el contexto político y social que rodea al torneo, así como las tensiones internacionales y la relación de México con Estados Unidos.

A continuación, te contamos cómo fue la cobertura de la prensa internacional sobre la inauguración del Mundial 2026 en México.

Así cubrió la prensa internacional la inauguración del Mundial 2026 en México

Diversos periódicos y medios de comunicación de prestigio internacional dieron seguimiento a la ceremonia inaugural y al partido entre México y Sudáfrica disputado en la Ciudad de México.

Entre los principales medios que cubrieron el evento destacan:

The Wall Street Journal (Estados Unidos)

The New York Times (Estados Unidos)

Los Angeles Times (Estados Unidos)

The Washington Post (Estados Unidos)

USA Today (Estados Unidos)

The Dallas Morning News (Estados Unidos)

Chicago Tribune (Estados Unidos)

Financial Times (Reino Unido)

The Guardian (Reino Unido)

The Independent (Reino Unido)

El Mundo (España)

El País (España)

ABC (España)

La Nación (Argentina)

Clarín (Argentina)

Última Hora (Paraguay)

El Heraldo (Colombia)

El Espectador (Colombia)

La Tercera (Chile)

Folha de S.Paulo (Brasil)

O Globo (Brasil)

Le Figaro (Francia)

Le Monde (Francia)

¿Qué dijo la prensa internacional sobre el Mundial 2026 en México?

Medios como The Wall Street Journal, Financial Times y Los Angeles Times destacaron el contexto político que rodeó la inauguración del Mundial 2026, así como diversos retos de organización, la relación con Estados Unidos y el escenario geopolítico internacional.

Por su parte, periódicos como El País y Clarín pusieron el foco en el triunfo de México sobre Sudáfrica, el ambiente generado por la afición y distintos temas sociales vinculados al torneo.

Algunas coberturas también hicieron referencia a las acciones y declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, así como a la relación con México y Canadá, socios del tratado comercial de América del Norte, en el marco de la celebración de la Copa del Mundo.