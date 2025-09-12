Sandra Cuevas admitió que tiene vínculos con Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, y dijo que no es su estilo negarlo, una vez que fue detenido por la Marina el 10 de septiembre.

Sandra Cuevas no especificó qué tipo de vínculo tuvo con El Choko, pero contextualizó su relación entre “laboral y amistad”, aunque difundieron fotos de ellos besándose y videos cantando muy de cerca.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc marcó un límite al decir que ella no pregunta a quienes conoce si tienen antecedentes penales o cómo obtienen su dinero.

“Yo jamas voy a negar alguna relacional que haya tenido, yo cuando me encuentro a alguien, cuando inicio alguna relación, de cualquier tipo, yo no les pregunto ni sus antecedentes penales, ni sus cuentas bancarias, no les pregunto de su familia, no pregunto nada que son sea de mi interés (...) Ni me voy a esconder, ni me da miedo, ni tengo ningún sentimiento, ni positivo ni negativo, pero… nunca voy a negar que tuve una relación laboral y de amistad con El Choko. Yo no soy de las ratas que cuando ven que el barco se hunde se echan a correr. No me educaron así” Sandra Cuevas

El Choko ofreció apoyo de La Chokiza a Sandra Cuevas al igual que a Morena

De lo que sí dijo tuvo conocimiento es que Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, dirigía varias agrupaciones que daban apoyo político a Morena y que en algunos momentos le ofrecieron apoyarla políticamente.

No obstante, dijo que que la detención de El Choko no le genera un sentimiento ni positivo ni negativo.

Sandra Cuevas reconoce vínculo con El Choko, generador de violencia en Ecatepec

Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, de 37 años de edad, era considerado un importante generador de violencia en Ecatepec, Estado de México y municipios vecinos tanto del Estado de México como de la CDMX.

Al hombre y su grupo La Chokiza, se le adjudican delitos como:

Narcomenudeo

Despojo de viviendas

Extorsión

Cobro de piso

El líder de La Chokiza no solo es amigo de Sandra Cuevas sino de la presidente municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, a quienes también se les vio juntos.

El hombre era un objetivo prioritario no solo nivel Valle de México sino a nivel nacional, por lo que fue detenido por el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar Garcia Harfuch.

Fue detenido por autoridades federales en una plaza comercial de Las Américas, Ecatepec, Estado de México.

El Choko ha contado que es padre de familia aunque se desconoce cual es su estado civil.