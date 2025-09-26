Óscar Giovanni, alias ‘el Topo’, fue arrestado por sus presuntos vínculos con La Unión y por su cercanía con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

El periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) reveló la relación cercana entre Cuevas y ‘el Topo’, quien fue detenido por elementos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en posesión de varias dosis de droga.

Como prueba de esa cercanía, C4 Jiménez difundió una fotografía en la que aparecen Óscar Giovanni ‘el Topo’, Alejandro Gilmare Mendoza ‘el Choko’ —expareja sentimental de Cuevas— y la propia exalcaldesa de Cuauhtémoc.

Oscar Giovanni ‘El Topo’ arrestado por vínculos con La Unión con varias dosis de droga; cercano a Sandra Cuevas

El 25 de septiembre, la SSC realizaba trabajos de investigación en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando detuvieron a Óscar Giovanni ‘el Topo’, cercano a Sandra Cuevas, en posesión de presunta cocaína, marihuana y crystal.

Los oficiales observaron que ‘el Topo’ estaba a bordo de una motoneta mientras manipulaba una bolsa con hierba verde, lo que llamó su atención. Tras cerrarle el paso e identificarse como miembros de la SSC, al revisar al detenido le encontraron:

101 bolsitas con posible marihuana

300 gramos de marihuana a granel

63 envoltorios con presunta cocaína

48 bolsitas con la misma sustancia

Una bolsa con posible crystal

Un teléfono celular

Dinero en efectivo

La motoneta

Fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Las autoridades de la CDMX vinculan a ‘El Topo’ con un grupo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro, en alusión a La Unión, al que acusan de delitos como: