El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, compartió una foto de Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, dándose un beso con Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko.

Desde sus redes sociales, resaltó la relación de la política con el líder de La Chokiza, detenido por actividades delictivas como extorsión, despojo de viviendas, cobro de piso y narcomenudeo, y Sandra Cuevas, quien impulsa la creación de un nuevo partido político.

Sin embargo, entre las imágenes compartidas como C4 Jiménez, la que más destaca es la de Sandra Cuevas dándole un beso a El Choko, justo frente a un mural de La Chokiza.

¿Qué relación tiene Sandra Cuevas con El Choko? C4 Jiménez comparte foto de un beso entre la ex alcaldesa y el líder criminal

Sandra Cuevas y C4 Jiménez ha mantenido un ambiente de tensión desde que el periodista criticó a la ex alcaldesa la mega rodada que organizó, donde un joven perdió la vida.

Ante las críticas, Cuevas amedrentó al periodista exigiéndole que “le bajara de huevos”; ahora, arremete nuevamente en su contra con una foto en la que se le ve dándole un beso a El Choko.

El beso de Sandra Cuevas y El Choko (Especial)

En varias fotos se puede ver a Sandra Cuevas frente a un mural de La Chokiza, vestida de negro y con un collar dorado, parada a un costado del líder criminal, el Choko, quien viste una playera negra y pantalón de mezclilla.

Una de estas imágenes muestra a El Choko tomando a Sandra Cuevas de la barbilla para acercarla hacia el beso para el que ella mantiene la pose para la foto.

Asimismo, la ex alcaldesa se toma una foto sola con el mural mientras sonríe, a pesar de que se trata del nombre de un grupo criminal dedicado a la extorsión y el narcomenudeo, entre otros delitos.

Sandra Cuevas no escondió su relación con El Choko, detenido por delitos violentos

Sandra Cuevas ha mantenido una relación de amistad con El Choko, líder del grupo delictivo identificado como La Chokiza, de acuerdo con sus propias publicaciones.

Sandra Cuevas fue exhibida con El Choko (Sandra Cuevas X )

Diferentes videos y fotos muestran a Cuevas conviviendo con El Choko, líder de un grupo relacionado con narcomenudeo y extorsión, así como:

portación de armas de uso exclusivo del ejército

despojo de propiedades

cobro de piso

Cabe recordar que el 11 de septiembre se dió a conocer la detención del Choko en una plaza comercial de Las Américas, en Ecatepec, Estado de México.