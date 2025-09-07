La exalcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, volvió a responderle al periodista Carlos Jiménez, también conocido como C4 Jiménez, con un video que aumentó la tensión entre ambas partes.

Todo comenzó cuando C4 Jiménez informó que en la megarodada de motocicletas, organizada por Sandra Cuevas el pasado fin de semana, un joven perdió resultó muerto al ser arrollado por otro sujeto que presuntamente participaba en el evento.

En respuesta, la ex alcaldesa amenazó en un video “Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”, ante lo cual el periodista de Multimedios se dijo al margen de intimidaciones; “de amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”, expresó en la emisión de su programa C4EnAlerta

C4 Jiménez (Especial)

Sandra Cuevas responde en video a C4 Jiménez: “Hay que tener huevos, cuando uno habla, hay que sostener lo que dice”

Ayer 6 de septiembre, Sandra Cuevas le volvió a responder a C4 Jiménez por medio del video de una transmisión en vivo; “no te metas conmigo”, expresó la ex alcaldesa.

“Me dices churpia mugrosa y que me junto con delincuentes; hay que tener huevos para sostener lo que dices, no me voy a dejar de ti”. Sandra Cuevas

En el video difundido en sus redes sociales Sandra Cuevas señaló que si el comunicador la critica eso es considerado “periodismo”, pero si ella responde a esto se le califica como “violencia”; “pero no, no es violencia, es nada más que me estoy defendiendo”, insistió.

En este sentido, la ex alcaldesa le pidió pruebas al periodista de sus acusaciones; “hay que tener huevos. Cuando uno habla, hay que sostener lo que dice, y cuando uno habla, es porque tiene las pruebas en la mano, se habla con fundamento”, sentenció.

“Que Dios te bendiga, Carlos Jiménez, pero mira, ni tengo miedo, ni me voy a dejar de ti”. Sandra Cuevas

🚨La rata @SandraCuevas_ le responde al marik de C4Jimenez: "Me dices churpia mugrosa y que me junto con delincuentes; hay que tener huevos para sostener lo que dices, no me voy a dejar de ti".

🗣️

En ningún momento negó ser aliada de delincuentes.

🤡

Pelea de invalidos.

🥴🥴… https://t.co/MESmcKEiT4 pic.twitter.com/TSplMQ1Vrb — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 6, 2025

C4 Jiménez le respondió a Sandra Cuevas; la señaló como “churpia” y se dijo sin cuidado de amenazas

El video de Sandra Cuevas tuvo como antecedente una respuesta de C4 Jiménez, quien calificó a la ex alcaldesa como una “churpia” y se dijo sin cuidado de amenazas.

“¿Qué podemos esperar de una mujer como esta? ¿Qué podemos esperar de una señora como esa?“, expresó el periodista de Multimedios en su programa, además de mostrar el testimonio de la madre del motociclista que presuntamente murió en la rodada de Sandra Cuevas.