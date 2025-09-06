El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, se lanzó contra Sandra Cuevas y la llamó churpia.

Carlos Jiménez y Sandra Cuevas, ex calcadesa de Cuauhtémoc, se encuentran en dimes y diretes luego de que el periodista la acusara de provocar la muerte de un joven.

Esto significa “churpia”, la grosería que Carlos Jiménez le lanzó a Sandra Cuevas

Carlos Jiménez fue contundente al llamar a Sandra Cuevas churpia durante transmisión en vivo.

En México, churpia es una palabra común y despectiva que se usa para hablar de una persona de forma negativa.

Se emplea la palabra “chrupia” para referirse a alguien como una persona “poco importante”

Carlos Jiménez @c4jimenez diciéndole "churpia" a Sandra Cuevas me ha dado 100 años de vida. 🤣🤣🤣pic.twitter.com/wHlISL5OGp — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 5, 2025

Sandra Cuevas amenazó a Carlos Jiménez en vivo; el periodista respondió

Sandra Cuevas amenazó al Carlos Jiménez por difundir que en la mega rodada que organizó muriera un joven de 21 años de edad.

En su programa, Carlos Jiménez contestó y mostró el relato de la madre del joven que murió, quien corroboró que estuvo presente en el evento.

“Qué podemos esperar de una mujer como esta. Un joven murió por su rodada, por su evento mientras usted estaba bailando” Carlos Jiménez

Acerca de la amenaza directa, Carlos Jiménez le restó importancia al tono de Sandra Cuevas.

“¿Que le baje yo de huevos? Señora, no me quiera asustar, me da risa. De amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”. Carlos Jiménez

Sandra Cuevas amenaza a Carlos Jiménez tras responsabilizarla de la muerte de un joven

Sandra Cuevas, se lanzó en contra del periodista Carlos Jiménez, luego de que este la responsabilizara de la muerte de un joven durante rodada de motocicletas que organizó.

En una transmisión en vivo, Sandra Cuevas afirmó que el incidente en el que un joven de 21 años fue atropellado no estaba relacionado con su evento.

“El muerto que en paz descanse que tu mencionas fue en Insurgentes nada que ver con mi rodada” declaro Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas contestó de forma directa a Carlos Jiménez por difundir información falsa.

“Ya bájale de huevos, Jiménez“, expresó Sandra Cuevas, lo que puso de manifiesto la fricción que existe entre ambos.

También, Sandra Cueva le pidió a Carlos Jiménez que no se involucre en sus asuntos, si es que no desea que ella comparta ciertas situaciones del comunicador.