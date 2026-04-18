Luego del feminicidio de Edith Guadalupe, otra víctima relató que en 2025 fue citada a una entrevista de trabajo en el mismo departamento de Avenida Revolución 829 con instrucciones sospechosas: acudir sola y sin INE.

“Me dijeron que podía acudir a este domicilio, pero sin credencial de elector y sola, porque el acceso solo se lo daban a una sola persona. Se me hizo algo raro” víctima

De acuerdo con la testigo, la presunta empresa estaba enfocada en reclutar perfiles femeninos, ya que sus distintos “trabajos” se trataban de labores de limpieza y de cuidados de niños.

Avenida Revolución 829 ofrecía vacantes en Facebook un año antes del feminicidio de Edith Guadalupe

En entrevista con medios, la joven anónima contó que hace un año encontró una publicación de Facebook en la que se ofrecían vacantes para laborar en la Ciudad de México.

La mujer relató que envió un mensaje a un número de WhatsApp donde alguien empezó a hacerle preguntas para obtener información como:

Edad

Estado civil

Hijos

Aunque ya tenía agendada su cita, decidió no acudir al edificio donde encontraron sin vida a Edith Guadalupe, ya que le pidieron asistir sola y sin INE, lo que le causó desconfianza.

Finalmente, comentó que durante el proceso nunca se mencionó el nombre de la empresa y que, además, en los medios de contacto no aparecía ninguna foto con logotipo que ofreciera más detalles.

Edith Guadalupe Valdez Saldívar (Especial)

Fiscalía CDMX investiga feminicidio de Edith Guadalupe tras ser citada a una entrevista de trabajo

En relación con el feminicidio de Edith Guadalupe, la fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que una de las líneas fundamentales de investigación se centra en la oferta de empleo a la que habría sido citada el día 15 de abril de 2026.

Con los señalamientos de la familia, las autoridades están agotando una línea de investigación para determinar si existe un esquema de trata de personas que utilice ofertas laborales falsas para reclutar mujeres jóvenes.