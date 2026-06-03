La Fiscalía General del Estado de Sinaloa señaló que ya se investiga la posible relación entre 4 homicidios luego de encontrar cerditos de peluche en las escenas del crimen.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que se analizan los diferentes factores por los que se pudo haber encontrado un cerdito de peluche en 4 escenas de homicidio en Culiacán.

Asimismo, señaló que una de las líneas de investigación contempla la posible relación en los casos.

Investigan posible relación en homicidios por presencia de cerditos de peluche

La Fiscalía de Sinaloa compartió que, a pesar de que en hechos anteriores no se había considerado una relación, tras un cuarto homicidio, se considera si existe un vínculo entre ellos ante la presencia de cerditos de peluche de color rosa.

Tras presentarse un cuarto homicidio el pasado 29 de mayo, cuando fue localizado sin vida un hombre junto al mercadito Rafael Buelna, ubicado en el primer cuadro del Centro de Culiacán.

“Sí se investiga la posible relación, de las 4 personas que han sido localizadas sin vida no se ha identificado alguna relación en sí sobre los hechos acontecidos” Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo

Sin embargo, resaltó que la presencia de los cerditos de peluche “pudieran ser diferentes factores”, por lo que esperarán a ver lo que arrojen las investigaciones.

Encuentran cerditos de peluche en 4 homicidios diferentes en Culiacán

Culiacán, Sinaloa, ha sido el escenario de 4 diferentes homicidios que no aparentan tener una relación en común; sin embargo, los une la presencia de cerditos de peluche en las escenas del delito.

Cerditos de peluche en escenas de homicidios en Culiacán, Sinaloa (Especial)

El primer homicidio donde se encontró un cerdito de peluche ocurrió el 15 de mayo en el fraccionamiento Infonavit Solidaridad, cuando se localizó sin vida a un joven de 17 años de edad, identificado como Carlos René.

El segundo ocurrió dos días después, el 17 de mayo, cuando se encontró el cuerpo de Emmanuel, también de 17 años de edad, en la colonia Rubén Jaramillo.

Un tercer caso se reportó el 21 de mayo en la colonia Miguel Hidalgo, donde se encontró el cuerpo de un hombre con heridas de bala dentro de un vehículo particular.

Finalmente, el cuarto homicidio se reportó el viernes 29 de mayo, de un hombre encontrado junto al mercadito Rafael Buelna.