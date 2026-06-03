Un juez federal con residencia en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, negó un amparo promovido por familiares del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, contra sus cuentas bancarias congeladas.

El juzgador ratificó que las cuentas familiares y empresariales de García Cabeza de Vaca deben permanecer congeladas, en tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga el origen de dichos recursos.

Cuentas de García Cabeza de Vaca seguirán congeladas tras fallo de juez

Un juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez rechazó la admisión a trámite de un amparo solicitado por la madre y hermanos de Francisco García Cabeza de Vaca, con el que buscaban descongelar sus cuentas familiares y empresariales.

El fallo confirmó que las restricciones en los fondos constituye un procedimiento legítimo, desestimando los motivos presentados en el amparo.

Puntualmente, la UIF, así como autoridades e Estados Unidos, analiza transacciones internacionales que podrían estar relacionadas con presuntos esquemas de blanqueo de capitales.

Dichos esquemas involucran a las compañías Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, ligadas a García Cabeza de Vaca.

Este proceder se ajusta a los protocolos internacionales de cooperación que exigen colaborar en la neutralización de redes criminales.

El juez argumentó que suspender el acceso a estas cuentas es indispensable para evitar que activos de origen dudoso sean transferidos antes de que concluyan las investigaciones.

El juez priorizó los compromisos globales sobre la solicitud de los familiares de García Cabeza de Vaca, manteniendo hoy firme la vigilancia sobre el patrimonio cuestionado por ambos gobiernos.