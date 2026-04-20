La fiscal Bertha Alcalde confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (Fiscalía CDMX) tuvo omisiones en el caso de Edith Guadalupe: no acudió a edificio en donde fue asesinada inmediatamente.

En caso de la Fiscalía, vamos a reconocer lo que se hizo mal en este proceso, no vamos a minimizar de ninguna manera las posibles omisiones que hubieron en este caso". Bertha Alcalde, fiscal General de Justicia de CDMX

Al respecto, la titular señaló como entendible el enojo de la familia de Edith Guadalupe, quienes se presentaron en el edificio de avenida Revolución 829 antes que elementos de la Fiscalía CDMX.

Anteriormente, Bertha Alcalde ya había señalado que separaría del cargo a funcionarios de la Fiscalía CDMX mientras se investigan tanto las omisiones como presuntos actos de corrupción.

Caso Edith Guadalupe: Bertha Alcalde Luján señala omisiones de la Fiscalía CDMX

En entrevista con Carmen Aristegui, Bertha Alcalde confirmó que hubo omisiones de parte de la Fiscalía CDMX que no serán minimizadas. Lamentó que no se acudió de manera inmediata para la búsqueda de Edith Guadalupe.

Bertha Alcalde apuntó que entienden la frustración de la sociedad, así como los familiares, ya que no deberían insistir a la autoridad para que realicen la búsqueda de sus desaparecidos.

Asimismo, Bertha Alcalde Luján afirmó que la Fiscalía CDMX realizó actos de investigación y corroboración de datos que ya se tenían, como el domicilio en el que Edith Guadalupe fue asesinada.

En este tenor, la fiscal explicó que a las 4:20 horas, los familiares dieron la información del edificio; sin embargo, por el cambio de turno, la Policía de Investigación acudió a avenida Revolución hasta las 13:00 horas sin entrar.

Aunado a esto, Bertha Alcalde apuntó que en una investigación por desaparición y posterior feminicidio, no se debió comenzar una carpeta contra los funcionarios ante los señalamientos de los familiares.

Fiscalía CDMX no llamó a familiares a esperar 72 horas para buscar a Edith Guadalupe: Bertha Alcalde Luján

Bertha Alcalde habló sobre acusaciones de los familiares de Edith Guadalupe, ya que la Fiscalía CDMX les habría indicado que debían esperar 72 horas para comenzar con la investigación de una persona desaparecido.

Sin embargo, Bertha Alcalde apunta que hasta el momento y tras diversas entrevistas a los funcionarios, descartan que la Fiscalía CDMX afirmara que debían esperar 72 horas para dar inicio con la búsqueda de Edith Guadalupe.

Ya que como afirmó Bertha Alcalde, eso va en contra de los protocolos de la Fiscalía CDMX.